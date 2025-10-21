Echipa națională pentru jucători sub 15 ani a jucat la Buftea, primul meci internațional de la înființarea echipei; victorie pentru “tricolori”, într-un amical cu Republica Moldova, scor 3-1. Au marcat pentru România: Broinaş (penalty), Todea și Mantu.

În cadrul stagiului de pregătire de la Buftea (18-23 ocrombrie), selecționata fotbaliștilor născuți începând cu 1 ianuarie 2011, va mai disputa un amical cu Repulica Moldova, joi, la Tunari, la ora 11:00.

Echipa trimisă în teren de selcționerul Lucian Mezei: 1. Ilaş – 2. I. Călin, 4. Murgu (15. Buzdun, 58), 5. A. Maximilian (Cpt), 3. Corneliu – 6. T. Todea, 9. Broinaş (19. D. Demeter, 58) – 7. Mantu (18. Puţi, 69), 10. D. Diniţă (8. Ficău, 41), 16. Buică – 11. Heim (22. E. Bud, 58).