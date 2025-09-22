Franţa, dar şi alte ţări urmează să recunoască, astăzi, statul palestinian, la o reuniune specială, în marja Adunării Generale a ONU care începe, tot astăzi, la New York.

Agenţiile de ştiri notează că Marea Britanie, Australia, Portugalia şi Canada au recunoscut, ieri, oficial Palestina ca stat. Scopul declarat al deciziei istorice, potrivit unei declaraţii comune a premierilor acestor ţări, este nu doar să ofere palestinienilor un stat al lor, dar şi o soluţie la actuala criză.

Însă, premierul israelian Benjamin Netanyahu vede gestul drept un pericol pentru existenţa Israelului şi o încurajare a Hamas, deşi statele semnatare au insistat că nu sprijină gruparea teroristă, ci poporul palestinian.

Netanyahu şi miniştrii săi de extremă dreaptă au ameninţat că nu vor opri ofensiva militară în Fâşia Gaza, ba chiar chiar vor continua cu anexarea Cisiordaniei.