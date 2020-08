Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției a inculpaților:

-persoană fizică, la data faptei administrator al SC Agro Heleșteni SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

– AXINIA LIVIU VASILE, la data faptei inspector în cadrul compartimentului agricol al Primăriei Heleșteni, județul Iași, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

– SC AGRO HELEȘTENI SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul, administrator al SC Agro Heleșteni SRL, ar fi depus cu rea-credință, în perioada 2013-2014, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), mai multe documente care conțin informații necorespunzătoare adevărului (tabelul centralizator al contractelor de arendă, diverse adeverințe etc.) în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin, pentru o suprafață de teren pe care nu o deținea în realitate.

În campania din anul 2013, inculpatul ar fi beneficiat de ajutorul inculpatului Axinia Liviu Vasile care, în calitatea menționată mai sus, a înregistrat în evidențele Primăriei Heleșteni un contract de arendare având ca părți pe S.C Agro Heleșteni SRL și o persoană fizică, deși documentul nu purta semnătura proprietarului.

Prin aceste demersuri, s-a produs un prejudiciu de 8.790 lei, debit care a fost achitat în totalitate de către administratorul SC Agro Heleșteni SRL.

În prezența avocaților, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor, acceptă încadrarea juridică și sunt de acord cu pedepsele și cu forma de executare a acestora, respectiv:

– 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,

– amendă de 13.500 lei și pedeapsa complementară constând în afișarea hotărârii de condamnare la sediul Consiliului Local al comunei Heleșteni, județul Iași, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare (în cazul S.C Agro Heleșteni SRL).

Dosarele de urmărire penală privindu-i pe cei trei inculpați, împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Iași.