Dominic Fritz a declarat că nu este o coincidență faptul că AUR a ales-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, drept țintă a unei moțiuni simple. El susține că aceasta reprezintă „o dublă amenințare pentru extremiști”, iar partidul condus de George Simion „apără interesele sistemului”.

„Lupta Dianei cu mafia este reală. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe și atât. Nu să schimbe furtul pe bune. Că doar sunt păpușați de cei care au profitat de capturarea statului”, a scris liderul USR pe Facebook.

Fritz a subliniat că ministra Mediului „se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile” și protejează râurile și munții, ceea ce o face incomodă pentru cei care doar mimează patriotismul.

El a avertizat că „linia de demarcație între buna și reaua-credință va fi evidentă” și că „cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur”.

Moțiunea simplă depusă de AUR este dezbătută luni în Camera Deputaților, iar votul final este programat miercuri, la ora 11:30. Între timp, senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat că ar susține documentul, acuzând-o pe Diana Buzoianu că blochează mai multe proiecte de hidrocentrale.

