George Simion a prezentat, într-un interviu recent, o perspectivă asupra României în care acesta ar fi ajuns președinte. De asemenea, liderul AUR a vorbit despre modul în care banii pentru înarmare, dar și pentru sprijinirea altor state sunt alocați de către autorități, fără a se solicita opinia cetățenilor.

Liderul AUR exprimă opinii critice cu privire la acordarea fondurilor cu scopul ajutorării statelor vecine, spunând că populația ar trebui să fie consultată în acest sens prin intermediul unui referendum, scrie gandul.ro. Simion sugerează că acesta ar fi fost modul corect de funcționare într-o adevărată democrație și insinuând că în România factorul democratic a fost diminuat.

„Eu cred că românii trebuie consultați printr-un referendum cu privire la oportunitatea acestor cheltuieli, care nu sunt publice. După interpelarea senatorului nostru de la AUR, Virgil Vlăescu, am putut afla că România a cheltuit până acum 700 de milioane de euro cu refugiații ucraineni. Acest referendum s-ar face într-o țară democratică, în care părerea cetățenilor chiar ar conta, așa cum am văzut în perioada loviturii de stat din decembrie 2000. Pe 24/05/2025 nu trăim într-o democrație.”

Sursa: Realitatea din AUR