Adrian Axinia, europarlamentar AUR: „Incompetența Guvernului Ciolacu ucide. Ratarea finanțării spitalelor prin PNRR este o formă de genocid indirect!”

Acesta acuză guvernarea PSD-PNL-UDMR de „complicitate criminală” și de sabotarea cu bună știință a investițiilor vitale în spitale prin PNRR.

„Ratarea finanțării spitalelor prin PNRR este o formă de genocid indirect, incompetența Guvernului Ciolacu ucide. Ne aflăm cu un an și două luni înainte de termenul limită, până când proiectele cu finanțare prin PNRR pot fi implementate”, susține Adrian Axinia.

Într-un moment în care România avea nevoie de spitale moderne, construite de la zero, baronii locali și ministrul Rafila nu doar că au risipit banii, dar au și îngropat cu bună știință proiectele care ar fi putut salva vieți.

„În loc ca lucrurile să fie în plin avânt, pe noi ne anunță ministrul proiectelor europene, Marcel Boloș, că din cele 24 de spitale anunțate inițial, mai rămân doar 13. Asta după ce, anul trecut, scăzuse numărul lor deja la 19. Practic, jumătate din obiective au fost deja abandonate. Iar acesta este scenariul pozitiv. În varianta pesimistă, niciun spital nu va fi finanțat până la capăt prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a transmis europarlamentarul Adrian Axinia.

Totodată, reprezentantul AUR în Parlamentul European avertizează asupra unui dublu sabotaj administrativ și politic care pune în pericol sănătatea publică.

„Pe de o parte, nu este deloc evident că primim banii, ca urmare a refuzului PSD, PNL și UDMR de a face reformele prevăzute în document. Din cele 518 jaloane și ținte, au fost atinse doar 139. Pe de altă parte, inclusiv dintre aceste 13 proiecte, multe sunt încă la stadiu de proiecte pe hârtie, neexistând lucrări fizice pe șantier.

Vorbim de 9 spitale care au stadiul construcțiilor sub 50%, un singur spital are execuția lucrărilor peste 50% și 3 spitale au executat lucrările peste 70%. Acestea fiind Spitalul de Urgență din Bistrița, Spitalul Clinic de Urgență din Cluj și Spitalul “Dr. I. C. Ionescu” din Balotești.

Vinovat de această situație este și ministrul Sănătății, dispărutul Alexandru Rafila, despre care pun pariu că n-ați mai auzit de un an și ceva. Dar și administrațiile locale și județene, care se lăudau cu proiecte serioase, dar care s-au dovedit cu probleme.

Dovada incompetenței crase ține de faptul că din 2008 ni se tot promit spitale regionale, se tot vorbește despre proiecte ajunse la maturitate și, din păcate, de multe ori pe hârtie se găsesc doar bazaconii”, a declarat Adrian Axinia, europarlamentar AUR, cerând demisia ministrului Sănătății și anchetarea urgentă a celor responsabili pentru blocarea fondurilor din PNRR destinate sănătății.