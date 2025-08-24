CSM București și Gloria Bistrița vor juca finala Supercupei României la handbal feminin, după ce s-au impus, sâmbătă, în semifinalele desfășurate în TeraPlast Arena din Bistrița.

CSM București, campioana en titre, a întrecut-o la limită pe CS Minaur Baia Mare, cu 26-25 (14-12).

Valeria Maslova și Anne Mette Hansen au marcat câte 5 goluri pentru ”tigroaice”, iar Emma Friis și Trine Oestergaard Jensen au reușit câte 4. Portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 11 intervenții.

Alba Chiara Spugnini Santome a marcat 6 goluri pentru Minaur, Amelia Julia Lundbaeck, Fie Woller, câte 5, Jessica Quintino Ribeiro 4.

CS Gloria Bistrița a învins clar vicecampioana CSM Corona Brașov, cu 35-25 (20-13). De la Gloria s-au remarcat Lorena-Gabriela Ostase 6 goluri, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 5, Asuka Fujita 5, Paula Arcos Poveda 4, Larissa Nusser 4, Danila Patricia So Delgado Pinto 4. Alisia Lorena Boiciuc a marcat 6 goluri pentru Corona, iar Sorina Maria Grozav 5.

Duminică, Corona și Minaur vor juca finala mică (14:30), iar CSM București și Gloria Bistrița vor juca pentru trofeul (17:30).

