Dinamo București a fost învinsă de echipa norvegiană Kolstad Handball, cu scorul de 31-28, 17-10 la pauză, miercuri seara, la Trondheim, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României a suferit al doilea eșec consecutiv, într-un meci în care a fost condusă de la un capăt la altul potrivit Agerpres.

Pentru Dinamo au marcat Nicușor Andrei Negru 5 goluri, Branko Vujovic 4, Ionuț Nistor Ioniță 4, Miklos Rosta 3, Pedrpo Veitia Valdes 2, Alex Pascual Garcia 2, Tom Pelayo 2, Yoav Lumbroso 2, Călin Dedu 1, Frederik Ladefoged Blazejewicz 1, Haniel Vinicius Inoue Langaro 1, Robert Militaru 1.

Portarul Ionuț Ciprian Iancu a reușit 13 intervenții.

Dinamo va juca următorul meci pe 24 septembrie, acasă, cu Veszprem, echipă antrenată de fostul tehnician al campioanei României, Xavi Pascual și una din favoritele la câștigarea actualei ediții din Liga Campionilor.