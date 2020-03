Noi controverse în jurul fostului consilier de imagine al lui Liviu Dragnea și al Elenei Udrea, Horia Mihălcescu. După ce în trecut publicația Newsweek a scris că acesta, prin intermediul firmei sale Kirchhoff Consult SRL, vărsa sume fabuloase în contul unor jurnaliști, printre care și Doru Bușcu, acuzațiile revin. Potrivit presei online, acesta a contactat în ultima vreme mai mulți jurnaliști de la diferite companii media și le-a oferit mii de euro pentru a scrie pozitiv despre diferite personaje politice.

Horia Mihălcescu este un personaj controversat, cu ștate vechi în politica românească, un adevărat cameleon în privința culorilor politice pe care le-a servit. Mihălcescu a deținut funcția de consultant în comunicare al lui Liviu Dragnea. Kirchhoff Consult SRL, firma lui Mihălcescu, a încasat, din 2016 până în 2019, sute de mii de euro din contractele cu PSD, iar Mihălcescu spunea, anul trecut, că este vorba despre „bani pentru marketing”. Prin intermediul acesti firme transfera sute de mii de euro către jurnaliști, iar printre ei s-a numărat și Doru Bușcu, care încasa și 50.000 de euro lunar de la firma lui Mihălcescu, potrivit Newsweek. Jurnalistul a devenit consultant apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea.

Potrivit Newsweek, firma lui Mihălcescu a umflat generos de-a lungul timpului conturile multor jurnaliști, printre care un ziarist devenit analist politic și prezent mai tot timpul în studiourile unui post de știri, fondatorii unui site de justiție prezenți la același post tv și numeroși alți publiciști din presa centrală și locală. Iar practica continuă și în prezent pentru samsarul de jurnaliști.

Horia Mihălcescu nu a făcut afaceri numai cu social-democrații. De-a lungul timpului, acesta a consiliat-o și pe Elena Udrea, prin firma Red Apple Communication International SRL, la care era asociat cu soția sa de atunci, Ioana Vârsta.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o în 2014 pe Ioana Vârsta, alături de fostul ministru al tineretului și sportului Monica Iacob Ridzi, in dosarul de abuz in serviciu si coruptie in legatura cu contractele acordate fara licitatii la manifestarile de Ziua Tineretului din 2009. Fosta consilieră a lui Ridzi a fost condamnată la 5 ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice.

Horia Mihălcescu a divorțat ulterior de Ioana Vârsta și și-a schimbat culoarea politică. S-a însurat cu deputata PSD Carmen Moldovan, care a devenit Carmen Mihălcescu, o apropiată a fostului lider PSD Liviu Dragnea. Când acesta pleca în concediu o lăsa în locul său, la șefia Camerei Deputaților, pe vicele Camerei Carmen Mihălcescu, soția consilierului său de imagine.

Horia Mihălcescu a intenționat și el să intre în politică, pe listele USL, în 2012, dar a fost retras din pricina colaborării cu Elena Udrea.