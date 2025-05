În perioada 19 – 21 mai 2025, Iașul găzduiește, în premieră pentru România, al VIII-lea Congres Internațional de Ornitologie Eurasiatică – IEOC 2025 (International Eurasian Ornithology Congress), un eveniment științific de amploare care reunește cercetători, profesori și pasionați de ornitologie din 19 țări: Algeria, Arabia Saudită, Austria, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Grecia, India, Kazahstan, Maroc, Moldova, România, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Spania și Turcia.

Organizat de Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin inițiativa conf. univ. dr. Carmen Gache, evenimentul își propune să creeze o platformă de dialog și cooperare între specialiști din Europa și Asia în domenii precum: Evoluție și Filogenie, Ecologie și Etologie, Migrație, Coliziuni cu diverse obstacole, Parazitologie, Avifaună regională și locală, Filogeografie, Schimbări climatice, Conservare și Managementul vieții sălbatice și altele.

Programul include:

✓ 2 conferințe plenare susținute de profesori recunoscuți pe plan internațional:

o Profesor dr. Michael Wink, Universitatea din Heidelberg, Germania: What Is A Vulture? Phylogeny And Character Evolution

o Profesor dr. Alexander Roulin, Universitatea din Lausanne, Elveția: Navigation Ecology In The Barn Owl

✓ 48 de lucrări științifice (24 prezentări orale și 24 de postere)

✓ Excursii tematice aplicate la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și în zona umedă Ramsar 2422 Jijia-Iași Wetlands (Complex Delta Moldovei, Larga Jijia – Iași)

Expoziție unică: „Observă păsările Iașului!”

Pe durata congresului, în Sala Pașilor Pierduți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va fi deschisă și expoziția de fotografie Observă Păsările Iașului!, o selecție impresionantă de imagini cu păsări din județul Iași realizate de fotografi profesioniști și amatori. Expoziția a fost realizată în urma unui concurs public, prin colaborarea dintre Societatea Ornitologică Română – sucursala Iași, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Iași, Palas Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Clubul Fotografilor Iași.

Invităm participanții la IEOC și publicul larg să descopere frumusețea și diversitatea păsărilor din orașul Iași – prin, deocamdată, 60 de specii de păsări – de la mierle, huhurezi mici și mari, prigorii și vânturei roșii la lopătari, ciocîntorși sau șorecari comuni.

O comunitate implicată: parteneri și colaboratori, finanțatori și sponsori

Congresul IEOC 2025 este organizat în parteneriat cu Dokuz Eylül University (DEU), Izmir, Turcia, Facultatea de Științe – DEU, MAKU Lab of Ornithology – DEU, FAMER – Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Studiul Faunei și Florei – DEU, Societatea Ornitologică Română (SOR) – sucursala Iași, cu susținerea următorilor: Academia Română Filiala Iași, Subcomisia Academiei Române pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iași, euRespect, alături de partenerii expoziției Observă păsările Iașului!. Congresul este parțial finanțat prin fonduri speciale ale Ministerului Educației și Cercetării și sponsorizat de companiile Global Messenger, Hong Kong, PrintHaus, Iași și Complex Delta Moldovei, Iași.