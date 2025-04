Ediția din acest an a Olimpiadei Naționale de Geografie s-a desfășurat în perioada 22-27 aprilie, la Arad.

Iașul a fost județul cu cel mai numeros lot din întreaga țară. Au participat 34 de elevi, care se pregătesc intens de la începutul anului școlar, competitivi, pasionați de cunoaștere aprofundată, de autodepășire, de înțelegerea naturii și societății omenești, selectați riguros la etapa județeană, etapă la care au participat, în această primăvară, peste 300 de elevi, dornici să-și testeze și valideze cunoștințele din acest provocator și fascinant domeniu al cunoașterii – Geografia.

Participanții la etapa națională au susținut, conform regulamentului acestei competiții, deopotrivă probe teoretice, cât și probe practice, geografia fiind, cu predilecție, o disciplină a cercetării de teren. La finalul acestor probe, a urmat etapa de baraj, care se derulează în limba engleză și care conduce către stabilirea lotului României la competițiile geografice internaționale.

Și în acest an, prin prisma rezultatelor lor, elevii ieșeni au strălucit și au menținut Iașul în topul județelor țării, așa cum se întâmplă de ani și ani de zile. Pentru competițiile internaționale din acest an s-au calificat doi elevi ieșeni, care vor reprezenta România în Thailanda și Lituania. Astfel, la Olimpiada Internațională de Geografie (IGEO) 2025, care se va derula la Bangkok, Thailanda, la finalul lunii iulie și care este cea mai importantă competiție mondială destinată tinerilor pasionați de geografie, țara noastă va fi reprezentată de patru elevi. Din lotul României va face parte elevul Bălan Iustin, de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, coordonat de profesor Dumitrașcu Bogdan, participant pentru a doua oara la această manifestare competițională. La Olimpiada Internațională de Geografie pentru Europa Centrală, de Sud și Sud-Est, care se va desfășura la Vilnius, Lituania, în luna iulie a acestui an, s-a calificat elevul Tode Iustin de la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor coordonator Florin Iancu.

Elevii ieșeni participanți la Olimpiada Națională de Geografie au obținut numeroase premii și mențiuni:

Premiul I, Pavăl Vlad Florin, clasa a 8-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, profesor Olenic Alina Elena;

Premiul I, Tofan Bogdan Florin, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, profesor Grozavu Florentina;

Premiul al II-lea, Onofrei Miruna, clasa a XI-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin;

Premiul al III-lea, Timofeiov-Tudose Matei Ioan, clasa a 8-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiul al III-lea, Aramă Alexandra Mihaela, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Cornelia Mihaela;

Premiul al III-lea, Steclaru Octavian, clasa a XII-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, profesor Olenic Alina Elena;

Mențiune MEC, Boamfă Oana, clasa a 8-a, Colegiul Național Iași, profesor Șipoteanu Anca Iuliana;

Mențiune MEC, Dimitriu Alexandru, clasa a 8-a, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, profesor Dumitrașcu Bogdan;

Mențiune MEC, Popa Constantin Laurențiu, clasa a XII-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Hârlău, profesor Olenic Alina Elena;

Mențiune MEC, Moga Andrei Ioan, clasa a XII-a, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, profesor Dumitrașcu Bogdan;

Mențiune MEC, Enache Maricela Raluca Georgiana, clasa a XII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Iordache Silviu;

Premiu Special, Bîrleanu Darius Marian, clasa a 8-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiu Special, Stănoiu Andreea, clasa a 8-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiu Special, Simion Ștefania Daria, clasa a 8-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiu Special, Stadler Rareș, clasa a 8-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiu Special, Bugan Maria Teodora, clasa a 8-a, Școala Gimnazială Alexandru cel Bun Iași, profesor Crețu Dumitru;

Premiu Special, Mihalache Evelina Ioana, clasa a IX-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiu Special, Faraon Emil, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, profesor Moraru Eugen;

Premiu Special, Istrate Ilinca, clasa a X-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin;

Premiu Special, Popescul Andrei Rareș, clasa a X-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Iordache Silviu;

Premiu Special, Lăzărean Victor Ștefan, clasa a X-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin;

Premiu Special, Macsim Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona;

Premiu Special, Serpeanu Alin, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, profesor Margareta Negrea-Vacarița;

Premiu Special, Bălan Iustin, clasa a XI-a, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, profesor Dumitrașcu Bogdan;

Premiu Special, Ciobanu Ilinca, clasa a XI-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin;

Premiu Special, Luchian Maria Anemona, clasa a XI-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin;

Premiu Special, Mitocaru Ian, clasa a XII-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin.

Au mai participat, la etapa națională din acest an:Munteanu Clara Teodora, clasa a X-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin, Pintilei Ioana Mihaela, clasa a X-a, Colegiul Național Iași, profesor Fiscutean Dorin, Tode Iustin George, clasa a XI-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor coordonator Florin Iancu, Nemțeanu Victor, clasa a XII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Foșalău Manuel, Jalba Andrada Elena, clasa a XII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, profesor Margareta Negrea-Vacarița, CAntea VLAD, clasa a XII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Iancu Simona, Țiplea Călin Ștefan, clasa a XII-a, Colegiul Economic Administrativ, profesor Maștaleru Constantin.