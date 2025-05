Momente festive in satul Goruni, din comuna Tomesti. Dupa un amplu proces de reabilitare si modernizare, scoala din localitate a fost redeschisa oficial. Investitia de aproximativ 3 milioane de lei a fost realizata prin fonduri europene si cofinantare locala de aproximativ 900.000 euro fara TVA.

Vezi video accesând link-ul: https://youtu.be/UFQMXgroNbg?si=KolK6OwfF_UHx7wu

Noul corp de cladire ofera conditii moderne pentru elevi si profesori, iar autoritatile locale spun ca vor continua investitiile in educatie. Cu emotie si bucurie, elevi, profesori, parinti si autoritati locale au asistat la sfințirea si taierea panglicii noului corp de cladire al Scolii Gimnaziale din satul Goruni.

Ștefan Timofte, Primar Comuna Tomești: “Este o mare bucurie si o sarbatoare pentru noi, administratia locala, cat si copiii si parintii din satul Goruni. Inauguram astazi consolidarea acestui corp de cladire, o cladire construita in anii 1970, o reabilitare atat termica, cat si o consolidare si o imbunatatire a incalzirii pentru ca s-au folosit cele mai performante metode de inclazire cu panouri fotovoltaice, ori solare, incalzire cu centrale pe gaz pentru ca intre timp am adus si gazul in satul Goruni”

Cladirea reabilitata beneficiaza de sisteme moderne de incalzire, eficienta energetica si surse de energie verde.

Bogdan Liviu Lavric, Director Școala Gimnazială Goruni, Comuna Tomești: “Corpul de cladire a fost foarte bine realizat si dotat la cele mai inalte standarde. Echipamentele IT si colegii mei cu siguranta vor reusi impreuna sa aducem la un alt nivel de calitate la noi la scoala. Pana acum aveam o problema cu abandonul scolar, acum sunt ferm convins ca vom reusi sa crestem performantele scolare”

Peste 250 de copii vor beneficia de noile conditii, iar din toamna vor fi infiintate si grupe de gradinita cu program prelungit.

Ștefan Timofte, Primar Comuna Tomești: “Pentru mine si echipa mea, educatia este pe primul loc si va ramane pe primul loc. Ne dorim la Goruni sa contruim cresa si sala de sport. Tot anul acesta vom contrui un teren de sport in curtea scolii numai pentru copii din scoala iar daca discutam si despre comuna va fi contruita o cresa pentru cartierul de blocuri, o cresa pentru satul Chicerea si un corp de cladire pentru satul Chicerea. Ne preucupa foarte mult educatia. Noi avem si un motto care spune ca o comunitate fara educatie, fara cultura, fara religie si sport este o comunitate fara viata”

Elevii din clasele primare si copiii de gradinita vor invata in spații digitale complet echipate.

Modernizarea scolii din Goruni vine ca o gura de aer proaspat pentru comunitate si un pas concret spre combaterea abandonului scolar. Investitile in educatie continua in comuna Tomesti, unde autoritatile spun ca viitorul copiilor ramane o prioritate.