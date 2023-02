Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege iniţiat de PSD care prevede ca zilele de 6 şi 7 ianuarie, Sărbătoarea Botezului Domnului şi Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, să fie declarate zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Proiectul de lege prevede că printre zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează vor fi trecute şi cele din 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza şi 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Deputatul USR Cristian Seidler a afirmat că justificarea acestui proiect de lege este doar unul “politicianist” şi că nu există un studiu de impact asupra pieţei muncii legat de acest subiect.

“Nu există niciun fel de studiu de impact asupra pieţei muncii atunci când instituim în Codul muncii încă două zile libere care vor fi plătite de angajatorii din România, fără nicio justificare, alta decât una politicianistă. (…) Acest proiect de lege ar fi putut fi adoptat la fel de bine la sfârşitul anului trecut pentru a putea fi aplicat în acest an, doar că acest an nu este unul electoral. În schimb, anul viitor va fi an electoral, singurul motiv pentru care doriţi să adoptaţi încă două zile libere”, a spus Seidler.

Deputatul AUR Alin Coleşa a menţionat că este de acord cu acest proiect de lege.

“Într-un fel, ante-vorbitorul meu are dreptate – legile se adoptă de către partea guvernamentală fără niciun studiu de impact. Pe de altă parte, numărul de zile libere bazate pe sărbători religioase este mai mic în România decât în restul ţărilor din vestul Europei, care sunt mult mai laicizate decât România. Ca atare, salutăm aceste două zile libere, chiar dacă ele nu au studiu de impact”, a spus Coleşa.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.