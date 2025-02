Născut din dorința Germaniei postbelice de a se reconecta cu lumea, Festivalul de Film de la Berlin își deschide, joi, cea de-a 75-a ediție.

Evenimentul are loc în inima capitalei Germaniei, în apropiere de Potsdamer Platz.

Teatrul Potsdamer Platz este transformat în Berlinale Palast, cu decoruri roșii spectaculoase. De asemenea, festivalul aduce o selecție de filme în cinematografe de artă din tot orașul, pentru a ajunge la un public mai larg.

Festivalul a fost fondat în 1951, în primii ani ai Războiului Rece, pentru a prezenta filme care abordează probleme sociale și politice urgente.

Datorită originilor sale într-un oraș divizat, Berlinala este considerată cel mai politic dintre marile festivaluri internaționale, notează Reuters.

Maratonul cinematografic debutează cu premiera lungmetrajului “The Light”, regizat de Tom Tykwer, cunoscut pentru “Run Lola Run”.

Mai multe celebrități de prim rang vor străluci la Berlin în acest an, inclusiv Timothée Chalamet, care va participa la premiera germană a filmului biografic despre Bob Dylan, “A Complete Unknown”. De asemenea, Robert Pattinson va fi prezent alături de regizorul Bong Joon Ho pentru a-și prezenta noul film SF distopic, intitulat “Mickey 17”.

Actrița Tilda Swinton va veni la Berlin pentru a primi Ursul de Aur onorific, cu un discurs special de felicitare susținut de regizorul german Edward Berger (“Conclave”), nominalizat la Oscar.

Printre celelalte vedete așteptate la eveniment se numără Toni Collette, Marion Cotillard, Ethan Hawke, Richard Linklater, Gaspar Noé, Margaret Qualley, Andrew Scott, Chloë Sevigny, Tom Tykwer și Ben Whishaw.

Festivalul include mai multe categorii, printre care secțiunea Special, care prezintă filme de succes cu distribuții celebre, și Perspectives, dedicată cineaștilor emergenți.

În competiția oficială pentru Ursul de Aur au fost selectate 19 filme:

“Ari”, regia Leonor Serraille

“Blue Moon”, regia Richard Linklater

“The Safe House”, regia Lionel Baier

“Dreams”, regia Michel Franco

“Dreams (Sex Love)”, regia Dag Johan Haugerud

“What Does that Nature Say to You”, regia Hong Sangsoo

“Hot Milk”, regia Rebecca Lenkiewicz

“If I Had Legs I’d Kick You”, regia Mary Bronstein

“Kontinental ’25”, regia Radu Jude

“The Message”, regia Ivan Fund

“Mother’s Baby”, regia Johanna Moder

“Reflection in a Dead Diamond”, regia Helene Cattet și Bruno Forzani

“Living the Land”, regia Huo Meng

“Timestamp”, regia Kateryna Gornostai

“The Ice Tower”, regia Lucile Hadzihalilovic

“The Blue Trail”, regia Gabriel Mascaro

“What Marielle Knows”, regia Frederic Hambalek

“Girls on Wire”, regia Vivian Qu

“Yunan”, regia Ameer Fakher Eldin

La fel ca alte festivaluri, Berlinala rezervă câteva locuri pentru filme interesante care sunt prezentate în afara competiției.

Anul acesta, pe lângă “A Complete Unknown” și “Mickey 17”, vor mai fi proiectate “The Thing with Feathers”, cu Benedict Cumberbatch, despre un bărbat care încearcă să facă față pierderii soției sale, “Lurker”, cu tânărul actor Archie Madekwe, și “The Narrow Road to the Deep North”, un serial dramă despre prizonierii de război, avându-l în rol principal pe Jacob Elordi.

Ceremonia de încheiere, în cadrul căreia se decernează prestigiosul Urs de Aur, va avea loc pe 22 februarie.

Foto: REUTERS | Annegret Hilse