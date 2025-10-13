Rata anuală a inflației a ajuns la 9,88% în luna septembrie 2025, în creștere ușoară față de 9,85% în august, potrivit datelor publicate nluni de Institutul Național se Statistică (INS). Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare (+11,09%), urmate de servicii (+10,36%) și mărfuri alimentare (+7,86%).

INS precizează că indicele prețurilor de consum (IPC) pentru septembrie față de august a fost de 100,36%, ceea ce indică o majorare lunară de 0,36%. De la începutul anului, prețurile au crescut cu 8,5%, iar comparativ cu septembrie 2024, rata anuală a inflației a fost de 9,9%. Media modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) este de 6,1%.

Conform indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), folosit pentru comparațiile la nivel european, inflația anuală a fost de 8,6%, iar media ultimelor 12 luni s-a situat la 5,9%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anticipase în august că inflația va atinge un vârf de aproximativ 9,6 – 9,7% în septembrie, fenomen descris drept o „cocoașă” temporară, generată de mai multe șocuri de ofertă. Printre factorii principali identificați de BNR se numără:

liberalizarea pieței energiei electrice (impact de peste 2 puncte procentuale),

majorarea TVA-ului de la 19% la 21% (1,6 puncte procentuale),

și creșterea accizelor (0,4 puncte procentuale).

„Avem o cocoașă frumușică, dar ea va fi urmată de o absorbție treptată a acestor șocuri”, a declarat Isărescu la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației din 12 august.

În același context, BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 la 8,8% – probabil peste 9%, față de estimarea anterioară de 4,6%. Banca centrală estimează totuși că inflația va reveni în intervalul țintit în 2026, ajungând la circa 3% la sfârșitul acelui an.

De la 1 august 2025, România aplică o cotă standard de TVA majorată la 21% și o singură cotă redusă de 11%, măsuri care au contribuit suplimentar la creșterea prețurilor de consum.

Sursa: Realitatea Financiara