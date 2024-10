Populaţia României a continuat să înregistreze un spor negativ la nivelul lunii august 2024, cu un minus de 6.076 de persoane, peste nivelul din august 2023, când scăderea a fost de 5.556 persoane, conform datelor publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Statistica oficială relevă faptul că, raportat la luna august din anul anterior, în acelaşi interval din 2024, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii a fost mai mare cu 607 (+4,4%), în timp ce numărul certificatelor de deces a crescut cu 1.127 (+5,8%), iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat s-a majorat cu 17.

Astfel, sporul natural a fost negativ atât în luna august 2024 (-6.076 de persoane), cât şi în luna august din 2023 (-5.556 de persoane).

Potrivit sursei citate, în august, anul curent, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.355 de persoane (5.346 persoane de sex masculin şi 5.009 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 10.119 de persoane (5.412 persoane de sex masculin şi 4.707 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2023, numărul deceselor înregistrate a crescut cu 3,1% în mediul urban (+2,3% în cazul persoanelor de sex masculin şi +4% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu 8,7% în mediul rural (+10,9% în cazul persoanelor de sex masculin şi +6,4% în cazul persoanelor de sex feminin).

La capitolul căsătoriilor, acestea au scăzut cu 1,4%, în august 2024 faţă de august 2023, în timp ce numărul divorţurilor încheiate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a crescut cu 371 (+30,6%).

Conform INS, în acest an, comparativ august vs iulie, s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 14.398 de copii, în scădere cu 60 (-0,4%).

În acelaşi interval de analiză, numărul certificatelor de deces a fost de 20.474 (10.758 pentru persoane de sex masculin şi 9.716 pentru persoane de sex feminin), mai puţin cu 2.591 decese, de la o lună la alta, echivalentul unei scăderi de 11,2%.

De asemenea, numărul de certificate de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an a fost de 85, în scădere cu nouă faţă de luna iulie 2024. Pe acest fond, sporul natural s-a menţinut negativ (-6.076), în luna august a acestui an, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,4 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În ceea ce priveşte, nupţialitatea şi divorţialitatea, în luna august 2024, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 17.164 de căsătorii, în creştere cu 4.040 (+30,8%) faţă de luna iulie 2024, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 1.582, în creştere cu 42 (+2,7%).

În perioada ianuarie 2023 – august 2024, cel mai mare număr de căsătorii s-a înregistrat în luna august 2023 (respectiv 17.414), iar cel mai mic în luna ianuarie 2024 (respectiv 3.700).

