Institutul Naţional de Sănătate Publică transmite că, de la începutul perioadei de raportare, respectiv 2 iunie, şi până la data de 28 august, s-au consemnat 13 cazuri de infecţie cu virusul West Nile.

Cazurile au fost înregistrate în Bucureşti (5) și în județele Timiş (2), Dolj (1), Ilfov (1), Galaţi (1), Prahova (1), Sălaj (1) și Vrancea (1).

5 dintre persoane sunt din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, iar câte 3 din grupele de vârstă 60 – 69 de ani și 50-59 de ani. De asemenea, câte una este din grupele de vârstă peste 80 de ani şi 10 – 19 ani.

În acest context, specialiştii INSP recomandă populaţiei: