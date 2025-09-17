Israelul a lansat ofensiva terestră pe care o pregătea de mai mult timp în oraşul Gaza, principalul centrul urban din enclava palestiniană cu acelaşi nume. Operaţiunea militară a fost lansată în pofida numeroaselor apeluri ca Israelul să renunţe la ea şi a atras imediat critici severe.

Reporter Cătălin Gomboş – “Gaza arde”, a scris pe contul său de X ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, care a adăugat că armata a lovit infrastructura teroristă şi să luptă pentru a crea condiţiile necesare pentru eliberarea ostaticilor şi înfrângerea Hamas.

Nu este deloc clar dacă publicul israelian va putea fi convins de astfel de argumente, în condiţiile în care atunci când se pregătea ofensiva, numeroase voce au atras atenţia că aceasta îi va pune în pericol pe ostaticii rămaşi în viaţă. Presa israeliană şi internaţională au scris că, din aceleaşi motive, şi conducerea armatei s-a opus ofensivei.

Comunitatea internaţională, care i-a cerut insistent Israelului să renunţe la operaţiune, a reacţionat printr-o serie de mesaje ferme ieri. Secretaul general al ONU, António Guterres, a spus că ceea ce se întâmplă în Gaza este intolerabil din punct de vedere moral, politic şi legal, iar şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a spus că ofensiva va înrăutăţi o situaţie care este deja disperată. Kallas a adăugat că Executivul comunitar pregăteşte măsuri de presiune asupra Israelului.

Ministerul canadian de Externe a transmis că noua ofensivă terestră a Israelului în Fâşia Gaza este terifiantă. În schimb, preşedintele american Donald Trump a părut că sprijină Israelul şi a avertizat Hamasul să nu folosească ostaticii drept scuturi umane.

Israelul afirmă că 40% din populaţia oraşului a fugit, iar Hamas spune că încă 350.000 de civili se află acolo. În timp ce unii civili încearcă să fugă, alţii spun că nu au unde merge şi că vor rămâne în pofida bombardamentelor, transmită Reuters. Potrivit armatei israeliene, în oraşul Gaza ar fi şi circa 3.000 de luptători Hamas.

