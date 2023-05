Un tânăr în vârstă de 37 de ani, cu o carieră de succes în domeniul IT, a supraviețuit cu succes unei tumori cerebrale, datorită abilităților și expertizei medicilor neurochirurgi care au efectuat o intervenție chirurgicală deosebită.

“Am început să experimentez niște probleme, la început ușoare, cum ar fi amorțeli, și am decis să merg să fac un control oftalmologic. În timpul examinării fundului de ochi, medicii au observat ceva neobișnuit, ceea ce a dus la investigații mai amănunțite, iar rezultatele au relevat prezența unei formațiuni celulare.

Nu am suferit niciodată o lovitură, așadar este clar că aceasta s-a dezvoltat treptat și pe o perioadă lungă de timp. Motivul pentru care nu am avut probleme până acum este faptul că creierul meu s-a adaptat treptat la această prezență.

La început, am fost extrem de speriat. A fost greu să accept că mi se întâmplă asta. Cu toate acestea, vestea a fost mai puțin gravă decât ar fi putut fi.

Echipa medicală aici face o treabă extraordinară și le doresc mult succes în continuare și să-și atingă toate obiectivele. Observ că se dezvoltă într-o direcție extraordinară și am fost foarte bucuros să văd rezultatele aici. Nu pot explica în cuvinte cât de extraordinar este totul.”- Răzvan Mihai APOSTOL, pacient

A fost o experiență mult mai complexă decât mă așteptam inițial, iar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost sentimentul de comunitate. Am simțit că toți pacienții sunt tratați cu respect și primesc tot sprijinul de care au nevoie. Oamenii se ajută reciproc.

“Un pacient tânăr în vârstă de 37 de ani s-a adresat clinicii noastre cu tulburări de vedere și o pareză a nervului oculomotor, care este a treia pereche de nervi cranieni responsabilă de funcționarea ochiului stâng. După investigații imagistice de înaltă performanță, s-a descoperit că pacientul are o tumoră localizată la baza craniului, mai precis un meningiom benign de gradul unu.

Înainte de operație, s-a realizat o embolizare, adică s-au închis vasele de sânge care hrănesc tumora, prin intermediul unei proceduri endovasculare efectuate în laboratorul nostru de diagnostic și tratament endovascular. A doua zi, s-a efectuat intervenția chirurgicală propriu-zisă, cu un risc redus de sângerare și un confort optim pentru echipa medicală implicată. În etapa a treia, o altă echipă specializată în radiochirurgie cu Gamma Knife va interveni. Pacientul are toate șansele să-și continue activitatea, având în vedere că lucrează în domeniul IT, și să aducă plus valoare societății în care trăiește.