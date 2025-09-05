Jandarmeria Capitalei se mobilizează pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a meciului România-Canada, programat vineri seara pe Arena Națională.

Partida va începe la ora 21:00, în direct la Radio România Actualități și în aplicația Radio România.

Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât și în stadion, se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu și bd. Pierre de Coubertin.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză și franceză.

Suporterii oaspeți sunt așteptați în proximitatea arenei sportive, pe str. Tony Bulandra, începând cu ora 18:00. Accesul suporterilor oaspeți se va realiza sub îndrumarea forțelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona străzii Maior Ion Coravu și vor fi conduși în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care ajung în zona stadionului va fi prelungit.

În stadion sunt permise exclusiv steagurile naționale ale României și ale Canadei, arborate pe suport din material plastic.

În incinta stadionului sunt interzise:

Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcția altor persoane, în direcția terenului de joc sau pe terenul de joc;

Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, amenințător, discriminatoriu sau ofensator;

Poziția în picioare pe scaune;

Scrierea, desenarea sau inscripționarea în orice fel a pereților, instalațiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

Cățărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

Fumatul (inclusiv folosirea țigării electronice) în stadion este interzis.

Din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.