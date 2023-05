Privind la Jane Seymour, nu i-ai ghici niciodată vârsta reală. Starul din Dr. Quinn a depășit deja 70 de ani, dar chipul și corpul ei nu au înțeles mesajul. Desigur, frumusețea fără vârstă nu este ușor de obținut, așa că ne-am uitat la sfaturile de frumusețe ale lui Jane Seymour pentru a îmbătrâni cu grație și suntem încântați să împărtășim descoperirile noastre cu voi toți.

Ea crede că frumusețea vine din interior.

Jane Seymour a dezvăluit odată că a avut o experiență aproape de moarte în urmă cu mulți ani, ceea ce a făcut-o să-și regândească părerile despre viață. Ea a spus: „Mi-am dat seama că atunci când treci, singurul lucru pe care îl iei cu tine este dragostea pe care ai împărtășit-o și diferența pe care ai făcut-o.”

Acea revelație a făcut-o să realizeze: „Totul este legat. Nu există un singur lucru pe care îl fac care să nu aibă legătură cu mintea, trupul și sufletul.” De atunci, ea se concentrează pe creșterea personală și pe pozitivitate, crezând că dacă își hrănește sufletul, se va vedea și în corpul ei.

A fost inspirată de mama ei.

Jane a spus că a învățat și importanța de a fi conectată la sinele ei interior prin mama ei.

Ea a mărturisit că mama sa nu ar putea să se destindă cu îngrijirea pielii, așa că s-a concentrat în schimb pe îngrijirea de sine: „Nu a avut niciodată bani și nu și-a permis niciun fel de tratamente faciale. Ea a avut grijă de ea însăși… și întreaga ei filozofie în viață a fost că toată lumea avea o provocare și, atunci când o făcea, trebuia să o accepte, să-și deschidă inimile și să întindă mâna pentru a ajuta alți oameni. Și făcând acest lucru, [ei] s-ar ajuta singuri.”

Evită dietele.

Ai putea crede că actrița este foarte strictă cu mâncarea ei, dar de fapt este opusul. Ea a recunoscut că iubește mâncarea și nu își ține evidența greutății, dar prioritizează o alimentație bună: „Dietele pentru mine, nu au funcționat niciodată cu adevărat pentru că sunt o gurmandă. Îmi cultiv propriile legume și fructe și îmi place savoarea. Deci toată ideea de a ajunge la un număr pe o scară… Nu sunt, știi, înnebunită după asta.”

Face mișcare.

Desigur, celebra actriță știe importanța fitness-ului, dar ține cont și de vârsta. Preferă Pilates și „greutăți ușoare” asociate cu „abstrângeri foarte atente” și „unele poziții de yoga, dar nu toate”. Jane se asigură că își ascultă corpul „pe măsură ce îmbătrânești, știi, corpul tău nu poate funcționa așa cum ai vrea să funcționeze.”

Își protejează pielea cu orice preț.

Secretul de îngrijire a pielii al lui Seymour este protecția solară. Ea a spus odată: „Cred că a avea o piele bună este cu adevărat secretul pentru a nu-ți îmbătrâni fața. Folosirea retinolului pe timp de noapte, protejarea de soare,.. și aproape orice mă face să mă simt sănătoasă este cel mai bun secret anti-îmbătrânire pe care îl cunosc.”

Jane Seymour a mai adăugat că și-ar fi dorit să înceapă să fie mai atentă cu soarele de la o vârstă mult mai mică.

Preferă îmbătrânirea naturală.

Și, în sfârșit, Seymour a răspuns la cea mai arzătoare întrebare: Are vreo intervenție estetică la față? Răspunsul este nu, dar ea își menține opțiunile deschise: „De acum, am ales să nu fac un lifting, dar nu am nimic împotriva , nimic… Nu îmi schimb chipul și dacă aș avea rezultatele în care aș arăta exact ca mine, aș face-o. Nu spun că nu o voi face niciodată, dar încă nu am făcut-o.”

