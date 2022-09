În perioada 09-11 septembrie , la Brăila a avut loc Campionatul Naţional de Karate Tradiţional, competiţie la care a participat şi Auraş, luptător al Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi.

Acesta s-a întors învingător: a obţinut două medalii de aur şi două de bronz, fapt ce i-a asigurat un loc în lotul naţional de karate tradiţional şi calificarea la Campionatul Mondial de Karate Tradiţional ce va avea loc anul acesta, în perioada 18-20 noiembrie, în Slovenia.

Astfel, la fiecare probă a acestui campionat naţional, la care a participat zilele trecute, Auraş a făcut cinste profesiei de poliţist, ocupând podiumul:

• Medalia de aur la karate, proba kumite individual;

• Medalia de aur la karate, proba kumite pe echipe;

• Medalia de bronz la karate, proba Fuku-go;

• Medalia de bronz la karate, proba Kogo Kumite;

Acestea nu sunt singurele performanţe obţinute de luptător fiind medaliat cu aur la karate, la Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor şi Jandarmilor WORLD POLICE AND FIRE GAMES, din Olanda.

” Am intrat în această competiţie foarte motivat datorită formei fizice pe care o am, deoarece mă pregătesc sportiv la cel mai înalt nivel de mai bine de jumătate de an. Mă bucură faptul că sportul pe care-l practic, se îmbină perfect cu activităţile pe care le desfăşor în cadrul S.A.S. Iaşi. Sportul karate fiind o artă marţială dezvoltată pentru autoapărare, îmi completează bagajul de cunoştinţe acumulat în cadrul serviciului şi totodată îmi dă încredere că voi reuşi să închei cu brio orice misiune alături de colegii mei”, a transmis luptătorul.

Pasiunea pentru sport o are din copilărie, perseverenţa şi determinarea însoţindu-l în permanenţă în parcursul atingerii excelenţei în acest domeniu.

