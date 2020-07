ISUJ IASI a primit in urma fenomenelor meteo, apeluri pe 112 după cum urmează:

1. In loc. Miroslava este un acoperiș ce sta sa cada

2. Mun Iasi, sos Tudor Neculai, o creanga căzută peste o mașina, se deplasează de la primărie, ing. Hovarneanu.

3. Loc. Cornesti, com. Miroslava, acoperiș, ISU cu 1 ASAS

4. Loc Slobozia, com Voinesti, acoperis căzut in curte, se deplasează SVSU.

5. Mun. Iasi, sos Nicolina, bloc 1011, copac căzut peste mașini. Intervine Det 2 Iasi cu 1 ASAS și 5 Subofițeri.

6. In com. Voinesti multe crengi căzute pe sos. Iasi-Voinesti.

In localitatea Proselnici, com. Miroslava este un stâlp de electricitate căzut pe carosabil și acoperișurile de la 5 case au fost smulse de vant fiind căzute în curți. Intervine un echipaj de descarcerare de la ISU si se va deplasa și SVSU.

Sursa: Realitatea de Iasi