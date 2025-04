Ieșenii se mai pot înscrie la cursurile de antreprenoriat din programul Start-Up Nation 2025, însă locurile sunt limitate. Au mai rămas doar 2.000, disponibile în Pilonul 2 al programului. Beneficiarii pot accesa 50.000 de euro pentru a demara o afacere

Mai sunt 2.000 de locuri la cursurile de antreprenoriat în programul Start-Up Nation 2025. Locurile la cursuri, pentru cei din pilonul I și II, sunt de aproximativ 7.500, iar cele 2.000 rămase sunt doar pentru înscrierile la cursurile din pilonul II. Marți, 15 aprilie 2025, ora 10:00, când s-a dat startul înscrierilor pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), antreprenorii și consultanții au întâmpinat probleme cu aplicația. Acestea s-au rezolvat abia după-amiază, iar de atunci, s-au ocupat aproape toate locurile la cursurile de antreprenoriat. Programul este împărțit în doi piloni: Pilonul I, adresat tinerilor cu vârsta până în 30 de ani, din toate regiunile țării, cu buget de aproape 300 de milioane de euro, prin intermediul căruia se înființează peste 5.000 de firme. Cel de-al doilea, cu buget de aproximativ 146 de milioane de euro, este pentru tinerii cu vârsta între 30-35 de ani, din regiuni mai puțin dezvoltate, cu excepția regiunii de dezvoltare București – Ilfov. Acest pilon este adresat și categoriilor vulnerabile, cum sunt șomerii sau persoanele cu grad scăzut de instruire formală. În cadrul acestui pilon se acordă finanțarea pentru înființarea a 2.500 de firme.

Ce pași trebuie să urmeze persoanele care se înscriu la cursurile de antreprenoriat din programul Start-Up Nation 2025?

Începând cu 15 aprilie 2025, ora 10:00, persoanele fizice eligibile s-au înscris pe platforma oficială https://minimis.imm.gov.ro pentru a selecta furnizorul cu care să facă cursurile obligatorii din programul derulat anul acesta. Cursurile vor avea o durată de patru luni, iar la final, absolvenții vor primi un certificat de participare, necesar pentru accesarea fondurilor nerambursabile.

Potrivit specialiștilor în consultanță, locurile sunt limitate, iar fiecărui județ îi sunt alocați mai mulți furnizori care au fost verificați de Minister, fiind vorba de 177 de furnizori din toată țara. Ediția din acest an a programului Start-Up Nation este destinată tinerilor sub 30 de ani în Pilonul I, iar în Pilonul II, altor categorii vulnerabile sau aflate în căutarea unui loc de muncă. Programul vizează susținerea a cel puțin 7.500 de afaceri noi și generarea a minimum 15.000 de locuri de muncă. Bugetul total al ediției din acest an este de 446,18 milioane de euro, fiind finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Antreprenorii din Iași sunt nemulțumiți de noile condiții privind acordarea sumelor din programul Start-Up Nation 2025.

Calendarul înscrierilor în programul Start-Up Nation din 2025

După înscrierea la cursurile de antreprenoriat, pe data de 1 iunie 2025 este lansat modulul online de înscriere la finanțare pentru firmele înființate de beneficiarii finali care au trecut prin cursuri. Astfel, cei care vor să obțină 50.000 de euro pentru a demara o afacere se pot înscrie în acest program. Viitorii antreprenori trebuie să înființeze firme și să creeze minimum două locuri de muncă, pe care să le mențină minimum doi ani. Pentru a fi eligibil la finanțare, beneficiarul poate să contribuie cu minimum 10 la sută din suma totală a proiectului. În perioada 1 octombrie – 1 noiembrie se va face selecția antreprenorilor, iar de pe 15 octombrie 2025 ar trebui să înceapă semnarea contractelor finanțate cu antreprenorii selectați în programul din acest an. Ieșenii se mai pot înscrie la cursurile de antreprenoriat din programul Start-Up Nation 2025, însă locurile sunt limitate. Au mai rămas doar 2.000, disponibile în Pilonul 2 al programului.