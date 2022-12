Românii care iau cu asalt magazinele de cadouri înainte de Sărbători trebuie să țină cont de anumite detalii pentru a se asigura că produsele pe care le cumpără sunt conforme, originale și vândute la prețul corect, scrie pe Facebook șeful Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană din ANPC, Paul Anghel.

Specialistul în protecția consumatorilor îi sfătuiește pe români să fie atenți la etichetă în cazul cosmeticelor, la prețul pe gramaj în cazul bijuteriilor, la modalitatea de întreținere și la mărcile contrafăcute – pentru haine și încălțăminte.

Iată principalele sfaturi ale specialistului:

“Atenție la produsele achiziționate în luna cadourilor!

Luna decembrie este un bun prilej de a face diverse cadouri, de la produse cosmetice, bijuterii, până la confecții textile și încălțăminte. Pentru a oferi un cadou util și plăcut celor dragi, vă sfătuiesc să țineți cont de câteva recomandări:

Produse cosmetice

La achiziționarea produselor cosmetice, consumatorii trebuie să fie atenți la o serie de detalii care să le certifice faptul că produsele cumpărate sunt de calitatea dorită, nu sunt periculoase pentru sănătate, iar informarea/etichetarea lor respectă prevederile legale în vigoare.

În acest sens,trebuie să aveți în vedere următoarele:

să achiziționați produse cosmetice numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vor avea nevoie în cazul unei reclamații. În plus, atenționez asupra faptului că produsele originale nu se vând în afara lanțurilor de distribuție cum ar fi tarabele sau persoane fizice care le comercializează “cu sacoșa”;

să fiți atenți la prețuri, deoarece prețurile mici propuse sunt dubioase, produsele provenind cu siguranță din filiere paralele;

să verificați dacă ambalajului corespunde, din punctul de vedere al calității, valorii produsului. Sunt șanse mari ca un produs așa-zis “de lux”, ambalat într-o cutie de carton/plastic banală, să fie de fapt o contrafacere;

să examinați cu atenție eticheta, o calitate proastă a tipăririi acesteia putând ascunde o contrafacere;

să citiți cu atenție eticheta și să țineți cont de orice avertisment pentru evitarea unor probleme ulterioare de sănătate.

De asemenea,trebuie să știți că:

unii producători și importatori “de marcă” au adoptat voluntar personalizarea

unor produse cu etichetă – hologramă, pentru securizarea lor și pentru protejarea mărcii;

pe orice produs cosmetic trebuie să fie inscripționat numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piață, ori al importatorului de produse din afara UE;

majoritatea produselor trebuie să aibă inscripționată data de minimă durabilitate precedată de expresia ”A se folosi preferabil înainte de”, urmată de data sau de detalii asupra locului de pe ambalaj unde se află iinscripționată această dată, exprimată fie prin luna și an, fie prin zi, luna și an, și cu cifre arabe;

anumite produse precum cremele, nu au data de minimă durabilitate, ci au inscripționat un simbol (PAO) constând într-o cutie întredeschisă, pe sau lângă care este menționată perioada după deschidere în care produsul poate fi folosit în siguranță, exprimată în luni de zile (6, 12, 24 luni, de ex.);

sunt produse la care data de minimă durabilitate este mai mare de 30 de luni și atunci aceasta nu se mai menționează (cazul recipientelor sub presiune cum sunt deodorantele).

Bijuteriile

Bijuteriile se vând peste tot, de la tarabe până la supermarket-uri, magazine de bijuterii și târguri de cadouri organizate în perioada premergătoare Crăciunului.

Contează foarte mult de unde alegem să cumpărăm bijuteriile. Dacă optam pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semiprețioase, ar fi bine să o cumpăram numai din magazine autorizate să vândă astfel de astfel de produse.

O bijuterie “din argint” vândută la colț de stradă și al cărei preț este mic nu poate fi din argint !

Oferirea drept cadou a unei bijuterii din metal prețios, cu sau fără pietre prețioase, a devenit din ce în ce mai obișnuită, astfel ca piața metalelor prețioase oferă o gamă foarte largă de produse.

Pentru consumatori, informarea poarta un rol esențial înainte de cumpararea propriu-zisă.

Cel mai important lucru, care trebuie luat în considerare atunci când se cumpără acest tip de produse, este încrederea pe care o oferă, consumatorului, furnizorul de astfel de bunuri.

De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie să se țină seama, referitor la încrederea conferită de furnizor, este autorizația eliberată de #ANPC operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu metale prețioase, a cărei copie trebuie să fie afișată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului.

Sfatuiesc consumatorii să evite cumpărarea bijuteriilor din metale prețioase și/sau pietre prețioase de la vânzătorii ambulanți. Achizitionarea bijuteriilor din metal prețios trebuie să se facă de la operatorii economici autorizați de #ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase.

Consumatorii trebuie să se ferească de oferte de vânzări nesolicitate, de vânzătorii ambulanți sau care se află în spații neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse.

La achiziționarea bijuteriilor din metale prețioase consumatorii trebuie să aibă în vedere următoarele:

– să solicite informații complete despre produs, preț, condiții de cumpărare;

– să se asigure că primesc un Certificat de calitate în original, care trebuie să conțină obligatoriu detalii corecte, precise și complete referitor la produsul cumpărat (tilul metalului, natura pietrelor etc.) precum și datele de identificare ale operatorului economic care comercializează produsul;

– să se asigure că primesc factura fiscală sau bonul fiscal care să justifice achiziționarea produsului;

– să solicite informații suplimentare despre garanția oferită produsului și eventualele probleme de service ce pot apărea;

– să verifice politica respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, în cazul apariției unor defecte ulterioare.

Confecțiile textile

Consumatorii trebuie să acorde o atenție deosebită la achiziționarea confecțiilor textile care poartă numele unor mărci celebre, dar al căror preț este exagerat de mic în raport cu prețul real al unor astfel de produse, existând riscul ca acestea să fie contrafăcute.

Important este să examineze cu atenție produsele și să le probeze, înainte de a lua decizia de cumpărare.

De asemenea consumatorii trebuie să știe următoarele:

– produsele textile trebuie să fie etichetate și marcate cu compoziția fibroasă (denumirile fibrelor conținute, urmate de procentul în greutate al fiecărei fibre componente) și cu modul/instrucțiunile de întreținere;

– instrucțiunile de întreținere trebuie să acopere toate operațiunile sau tratamentele necesare, în ordinea: spălare, clorurare, călcare, curățare chimică și uscare în mașina de uscat cu tambur rotativ, indiferent dacă se aplică sau nu (dacă nu se aplică un tratament, simbolul respectiv este tăiat/barat);

– pentru confecțiile textile, indicarea modului de întreținere se face individual pe o etichetă realizată din materiale rezistente la tratamente umidotermice, într-un mod lizibil, eticheta montată/cusută în interiorul produsului, aceasta trebuind să reziste atâta timp cât rezistă și materialul de bază al produsului.

Este important să fie citite și respectate modul/instrucțiunile de întreținere.

Articolele de încălțăminte

Înainte de cumpărare, consumatorii trebuie:

– să acorde o atenție deosebită la achiziționarea unor articole de încălțăminte de sport care poartă numele unor mărci consacrate (ex: “ADIDAS”, “PUMA”, “LOTTO”, “NIKE” etc) sau “asemănătoare” cu cele consacrate (“ADIBAS”, “PUNA”, “MIKE” etc) dar al căror preț este exagerat de mic în raport cu prețul real al unor astfel de produse, existând riscul ca acestea sa fie contrafăcute;

– să examineze cu atenție încălțămintea și să probeze ambele articole de încălțăminte ale perechii alese, înainte de a lua decizia de cumpărare;

– să citească și să respecte instrucțiunile de întreținere (forma de prezentare uzuală a acestor instrucțiuni este un prospect introdus în ambalajul de comercializare);

– să știe că încălțămintea trebuie să fie etichetată prin pictograme corespunzătoare celor 3 părți componente ale încălțămintei (fața, căptușeala și acoperiș de branț, talpa exterioară) și materialelor utilizate la producerea articolelor de încălțăminte, și anume: piei cu față naturală, piei cu față corectată, materiale textile si alte materiale;

– etichetarea se face pe cel puțin unul dintre articolele de încălțăminte al fiecărei perechi și se realizează prin imprimare, lipire, ștanțare sau atașarea unei etichete;

– etichetarea trebuie să fie vizibilă, bine aplicată și accesibilă și să nu inducă în eroare consumatorul, iar pictogramele trebuie să fie suficient de mari pentru ca informațiile conținute de acestea sa fie ușor de înțeles.

Și ca un ultim sfat, atât pentru articolele textile cât și de încălțăminte, trebuie solicitat și păstrat bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, consumatorul dorește să reclame calitatea/siguranța unui produs.

De asemenea mare atentie in cazul promotiilor!

Trebuie verificată valabilitatea acestora (durata), anunțul ca aceasta se desfășoară în limita stocului disponibil, prețul vechi barat și prețul nou afișat, precum și veridicitatea prețurilor pachetelor promoționale comparând prețul/unitate de produs cu prețul produsului din pachet.