Detinuții politici și mucenicii au fost adesea simboluri ale luptei pentru libertate și drepturile fundamentale ale omului, plătind un preț greu pentru convingerile lor. De-a lungul istoriei, aceștia au fost persecutați, închiși și chiar torturați de regimuri autoritare, însă sacrificiul lor a rămas un far al rezistenței și al curajului. Poporul român de astăzi trebuie să știe că la un moment dat cineva și-a dat viața pentru credință și demnitate, iar comuniștii nu au putut pune stop caracterelor de piatră. Un material realizat în exclusivitate de jurnaliștii Realitatea Plus Cristiana Chițu, Mihai Militaru și Dan Dascălu.

Comemorarea deținuților politici din perioada comunista este marcata pe data de 9 martie, în aceeași zi în care Biserica Ortodoxa sărbătorește sfinții 40 de mucenici din Sevastița si nu, nu este o coincidentă, ci are o semnificație extrem de profunda. In primul rand simbolizează suferința si sacrificiul, in al doilea rand păstrarea credinței si demnității si nu in ultimul rand comemorarea unui trecut dureros.

Alegerea zilei de 9 martie pentru comemorare subliniază si mai bine legătura dintre sacrificiul sfinților si sacrificiul si suferința celor din temnițele comuniste care nu au renunțat nici măcar pentru o secundă o secundă la Dumnezeu.