Doi dintre cei trei medici ieșeni au fost detașați recent la Spitalul de Urgențe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava au ajuns la noul loc de muncă. Este vorba despre Andrei Viță, Eduard Năstase și Mihnea Hurmuzache, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva“ Iași.

Totuși, la Suceava au ajuns doar doi dintre cei trei medici, Hurmuzache încălcând ordinul de detașare este medicul.

Acesta a explicat de ce nu a mers să coordoneze secția de Boli Infecțioase la Suceava.

„Am avut mii de pacienți de-a lungul timpului și am fost pentru ei și om și doctor. De mai bine de o lună de zile lucrez cu pacienți infectați cu COVID-19. Vremurile în care ne-am respectat ca oameni au apus! Miercuri, 15 aprilie, am primit prin secretariatul spitalului, împreuină cu alți doi colegi, prin care ni se comunica detașarea la Spitalul Județean Suceava. Eu și cu domnul Năstase eram de gardă și am fost surprinși. Am solicitat spitalului să ni se comunice data la care ar trebui să ajungem la Suceava. Nu am primit o copie a documentului semnat de domnul Arafat și nici ordinul de detașare. Nu ne-am pus problema să nu ne ducem.În Vinerea Mare, colegii mei au primit telefoane de amenințare din partea managerului Carmen Dorobăț și au cedat! Ei au plecat la Suceava. În Sâmbăta Mare, conducerea spitalului a convocat comisia de disciplină și a decis să facă o plângere penală împotriva mea, motivul fiind zădărnicirea combaterii epidemiei! Au acționat mișelește! Cum să-mi las mama, de 90 de ani, fără ajutor, și copilul în vârstă de 5 ani, singuri? Dacă se întâmpla ceva, cine răspundea pentru moartea ei?! Solicit public reglementarea modului de detașare a cadrelor medicale. Nu trăim într-o lume militarizată. Solicit ca toate cadrele medicale să poată ajunge, prin rotație, în zonele afectate și, de ce nu, și conducerea spitalelor, care fac paradă pentru fotografiere și media! Solicit, de asemenea, anularea Ordinului nr. 28, prin care drepturile mele fundamentale ale mele și ale familiei mele sunt călcate în picioare!“, spune Mihnea Hurmuzache.