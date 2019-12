Părintele Dan Damaschin, preot misionar la Spitalul Clinic Universitar de Obstetrica si Ginecologie ,,Cuza-Vodă” din Iași, Președinte al Asociației ,,Glasul Vieții”, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu ocazia sărbătoririi nașterii lui Iisus.

„An de an, de Craciun, Bunul Dumnezeu ne invita sa traim, alaturi de el, minunata poveste a nasterii Fiului Sau in pestera din Bethleem. Aflam cum smerenia, neprihanirea si bunatatea, izvorate din iubirea jertfelnica a Pruncului Iisus, au biruit “nemuritorii” zei, “eroii” si “gloria” desarta; aflam cum Harul Sau datator de vesnicie, prin credinta si daruire, ne umple de bucurii nepieritoare si ne transforma in copii Lui. De mana cu El, in casa Sa, invingem rautatea si cucerim Cerul. Ce minunata veste…, ce mare minune…! Hristos S-a Nascut!“, a scris Dan Damaschin.