Pe ultima sută de metri a alegerilor prezidențiale, liberalii s-au reunit la Craiova într-un eveniment menit să mobilizeze susținătorii și să sublinieze angajamentele partidului pentru viitorul României. Cu o agendă axată pe valorile liberale de democrație, libertate și dezvoltare economică, liderii PNL au scos în evidență realizările guvernării și au evidențiat importanța continua a implicării cetățenilor în viața politică. Atmosfera a fost una de optimism și determinare, cu mesaje de forță care au rezonat puternic cu audiența și au consolidat convingerea că o Românie modernă și prosperă depinde de alegerile inteligente pe care le facem astăzi.

Cristian Bușoi, vicepreședinte al PNL: Dreapta trebuie să se unească în jurul președintelui Nicolae Ciucă și al PNL

Vicepreședintele Partidului Național Liberal (PNL), Cristian Bușoi, a reiterat importanța unității dreptei în alegerile prezidențiale, pledând cu tărie pentru candidatura lui Nicolae Ciucă. Bușoi a subliniat că Ciucă este singurul candidat capabil să opună o rezistență eficientă Partidului Social Democrat (PSD) în turul doi al alegerilor, având potențialul de a întrerupe influența toxică a alianței dintre PSD și AUR.

Vicepreședintele PNL a declarat că duminica viitoare, alegătorii au ocazia de a face un „vot util” prin susținerea lui Nicolae Ciucă, despre care a afirmat că reprezintă o alegere clară pentru stabilitate și proiecții de dezvoltare. Cristian Bușoi a punctat că, în contextul actual și având în vedere provocările cu care se confruntă România, este esențial ca dreptele politice să își unească forțele în jurul președintelui liberalilor.

Referindu-se la beneficiile pe care candidatura lui Nicolae Ciucă le-ar aduce regiunii Oltenia, Bușoi a evidențiat angajamentul liderului PNL de a sprijini marile investiții în infrastructură, dezvoltarea unui spital regional de urgență și asigurarea unui suport concret pentru agricultori.

„Nicolae Ciucă este singurul candidat care astăzi poate învinge PSD în turul 2. Nicolae Ciucă este singurul care poate opri binomul toxic PSD-AUR.

De aceea, dreapta trebuie să se unească în jurul președintelui Nicolae Ciucă și în jurul PNL

Există un singur vot util duminică la urne – votul pentru Nicolae Ciucă.

Pentru Oltenia, domnul Nicolae Ciucă e garanția că această regiune va beneficia de atenția necesară – de sprijin pentru marile investiții în infrastructură, de spitalul regional de urgență, de sprijin concret pentru agricultură, de siguranță și prosperitate”, a spus vicepreședintele PNL în cadrul evenimentului.

Mario de Mezzo, primarul Slatinei: Avem de ales între Europa și Rusia

Primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo, a transmis un mesaj clar cu privire la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Acesta a subliniat că votul de duminică nu este o simplă formalitate, ci o decizie crucială pentru viitorul României în contextul geopolitic actual.

De Mezzo a evidențiat faptul că românii se află la o răscruce, având de ales între valorile europene și influența rusă. În acest context, el a criticat candidatul Marcel Ciolacu, caracterizându-l ca fiind “urmaș direct al comuniștilor”. În continuarea intervenției sale, primarul a abordat tema liderului AUR, George Simion, și explicațiile pe care acesta trebuie să le dea în ceea ce privește interdicțiile de a intra în Republica Moldova și Ucraina. Un alt punct important subliniat a fost reprezentat de contrapunerea dintre progresismul asociat cu candidata Elena Lasconi și valorile conservatoare promovate de PNL.

Primarul Slatinei a încurajat cetățenii să participe activ la vot, subliniind responsabilitatea individuală de a disemina informația în cercurile sociale—prieteni, familie, colegi—și de a-i mobiliza să iasă la urne.

„Alegerile de duminică sunt vitale. Avem de ales între Europa și Rusia. Avem de ales un Marcel Ciolacu urmașul direct al comuniștilor, Ion Iliescu, FSN și Partidul Comunist Român.

George Simion încă mai are încă de explicat de ce nu are voie să intre în Republica Moldova și Ucraina.

Avem de ales între progresismul deșănțat al Elenei Lasconi și valorile conservatoare care i-au mânat pe fondatorii Partidului Național Liberal să înfăptuiască Marea Unire și România Mare.

Aceste valori sunt cele pe care Nicolae Ciucă le are.

E responsabilitatea noastră să mergem acasă și să le spunem prietenilor, familiei, cunoscuților să ieșim la vot duminică și să alegem pe cel care va pune și păstra România în direcția corectă.

Duminică 24 noiembrie votăm președintele României, Nicolae Ciucă”, a spus Mario de Mezzo in cadrul evenimentului.

Cristian Buican, liderul PNL Vâlcea: Ne-am săturat de PSD și de stânga. Sunt convins că Oltenia îl va scoate pe Ciucă pe primul loc

Cristian Buican, liderul PNL Vâlcea, Partidului Social Democrat (PSD). Acesta a subliniat că este timpul ca românii să se desprindă de influența PSD și să încurajeze o schimbare de paradigmă politică în România.

Buican a punctat eforturile pe care le-a depus împreună cu ministrul Ligia Deca în campania electorală, subliniind importanța de a încuraja cetățenii să își plaseze încrederea în candidatul PNL, Nicolae Ciucă. Liderul PNL Vâlcea a afirmat că Oltenia va avea un rol decisiv în determinarea rezultatelor alegerilor, exprimându-și convingerea că regiunile care au avut istorii de sprijin pentru liberali vor susține în continuare candidatul PNL.

„Ne-am săturat de PSD și de stânga. Ne-am luptat în toate campaniile cu această ciumă.

Împreună cu doamna ministru Ligia Deca am mers din localitate în localitate pentru a spune oamenilor că domnul Ciucă este viitorul României!

Sunt convins că Oltenia îl va scoate pe domnul Ciucă pe primul loc.

Domnule Ciucă, îmi iau angajamentul în fața colegilor mei că duminică seara veți fi în turul doi”, a spus Cristian Buican.

Daniel Constantin, șeful PNL Teleorman: Suntem astăzi în fața unui risc, prin complicitatea PSD, să avem un partid extremist în creștere

Daniel Constantin, șeful organizației PNL Teleorman, a adus în prim-plan necesitatea unor măsuri concrete pentru revitalizarea regiunilor care au rămas în urmă, subliniind, în același timp, adversitatea față de activitatea fostului partid la guvernare, PSD. Constantin a făcut apel la membrii și simpatizanții PNL pentru a se mobiliza în sprijinul candidatului partidului la prezidențiale, evidențiind importanța unei echipe puternice în fața provocărilor actuale.

Conform liderului PNL Teleorman, Nicolae Ciucă posedă o cunoaștere profundă a realităților din agricultură și viața rurală, iar această calitate este în conformitate cu necesitatea ca un lider prezidențial să fie familiarizat cu problemele cu care se confruntă comunitățile, mai ales în zone precum Oltenia.

„Primul lucru pe care îl remarc este acela că, orice ați face, nu scăpați de armată. Astăzi conduceți o armată care se angajează să vă ajute să deveniți președintele României. Sunt astăzi parte din marea armată care duce greul la Teleorman.

Nota de plată este un angajament față de o zonă care a rămas în urmă. La Teleorman, cu o administrație PSD, potențialul nu este pus în valoare.

După 14 ani de politică, am văzut că oamenii vor să vadă oamenii dincolo de cuvinte. Domnule președinte, cred că sunteți de acord. Oamenii au putut să vadă un alt fel de Nicolae Ciucă. Au apreciat cu toții. Eu v-am cunoscut altfel. Am remarcat că n-o să avem un președinte care nu cunoaște tainele agriculturii sau satul românesc.

Aici, în Oltenia, cunoașteți potențialul satului românesc. Este o bucurie personală pentru mine.

Suntem astăzi în fața unui risc, prin complicitatea PSD, să avem un partid extremist în creștere. Remarc un trend al maimuțărelii politice. Nicolae Ciucă s-a ținut departe de acest trend.

Aceste alegeri sunt despre cine conduce România în aceste vremuri grele. România nu este un concurs de divertisment. Are nevoie de un președinte cu experiență, de un om bun. Nu suntem subiectivi atunci când spunem că avem cea mai bună soluție și cel mai bun candidat”, a spus Daniel Constantin în cadrul evenimentului.

Sursa: Realitatea Din PNL