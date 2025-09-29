Ministerul Justiției a anunțat că autoritățile din Emiratele Arabe Unite l-au reținut pe Horațiu Potra în Dubai, împreună cu fiul său și cu un nepot.

„Astăzi, 29 septembrie, conducerea Ministerului Justiției a avut o videoconferință cu omologii din Emiratele Arabe Unite. În timpul discuțiilor, aceștia au confirmat arestarea, la cererea statului român, a trei cetățeni români – P.H., P.A.C. și P.D. Cei trei se află în custodia autorităților emirateze și urmează să treacă prin procedurile judiciare de extrădare”, se arată în comunicatul instituției.

Ministrul Justiției a precizat că toți cei vizați sunt incluși în mandatele de arestare emise de România.

Reprezentanții Ministerului au subliniat că, deocamdată, detalii suplimentare despre proceduri nu pot fi făcute publice pentru a nu afecta obiectivul final, extrădarea celor trei români.

Totodată, în cadrul videoconferinței s-a discutat și despre continuarea negocierilor pentru viitoarele acorduri de cooperare în domeniul asistenței judiciare internaționale și al extrădării.

Sursa: Newsinn