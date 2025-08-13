Ministrul agriculturii, Florin Barbu, pledează pentru prelungirea perioadei de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază și după data de 30 septembrie, când este preconizată expirarea acestei măsuri.

El estimează că, în caz contrar, inflația ar putea depăși 12 procente la finalul acestui an.

Florin Barbu propune ca o măsură similară să se aplice și în domeniul energiei, pentru a limita prețul final pe care îl plătesc consumatorii și pentru a tempera astfel și rata anuală a inflației.

Florin Barbu: Nu putem să producem un megawat cu 200 de lei ca și companie românească, iar pe piață să fie 1.400 de lei prin băieții deștepți din energie, prin acești intermediari, consumatorul final în loc să aibă 0,3 lei pe kilowat plătește 1,4 lei pe kilowatt. Asta este responsabilitatea noastră.