Analistul politic este de părere că viitorul președinte al țării trebuie să readucă încrederea în clasa politică, dar mai ales să redea și demnitatea multora dintre conaționali, care consideră că nu e prea e demn să fii român azi.

„Mă așteptam ca după parlamentare să ieșim din această logică în care stam de aproape un an și jumătate. E clar ca electoratul vrea altceva. Noi aveam senzația că lucrurile merg bine. Eu am declarat de mult că Elena Lasconi se va oferi către PSD pentru o coaliție, am spus că suntem în fața unei transformări a „ciumei roșii” în „Crucea Roșie”. Niciun nume, din actuala coaliție pro europeană, nu are nicio șansă în fața un candidat de tip Georgescu. A ieșit la suprafața un lucru care mocnea de mult nevoia de demnitate. Marele și singurul atu pe care îl avea puterea comunistă era că, deși te înfometa și te controla, îți inducea faptul că ești puternic și independent. Toți vrem să fim puternici și independenți. Noi nu am intrat în Praga, în 1968 și am transformat această decizie într-o mare realizare. Adevărul este că am convenit cu Rusia că nu vom intra, pentru ca România să fie mai atractivă pentru Occident.

Tema celor doi candidați, unul de stânga și unul de dreapta

Aici nu știm nici noi care sunt! Singurul partid de stânga e Partidul Progresist, apropiat de stânga modernă din SUA și din Europa Occidentală. PSD nu mai este partid de stânga, el e de centru-stânga, dar nici măcar, ci doar de centru. PNL e de dreapta. USR de stânga, PNL dreapta și PSD îi sprijină, că sunt de centru. Da, Crin Antonescu poate fi o soluție pentru PNL, nu pentru alianță. Crin a lăsat ușa deschisă, mai degrabă dacă îl forțează cineva, atunci candidează. Referitor la candidatul liberal, mai mult decât 8% cât a luat Ciucă, poate lua orice candidat liberal. Însă, ca să câștige alegerile, nu au azi un om.

Orice reprezentant al unui partid dacă nu readuce încrederea și demnitatea oamenilor, nu va câștiga alegerile

Cei 22% au fost un rezultat de moment. Toate discuțiile, atacurile, uneori fără logică la adresa lui și a oamenilor lui l-au ridicat în fața electoratului. Românii vor candidați care să le răspundă de ce sunt cu capul plecat în fața multinaționalelor, de ce România este singura care nu a amendat nicio amendă multinaționalelor, de ce România, a șaptea țară din UE, nu a ieșit niciodată în față să-și spună părerea. E nevoie de un candidat care să răspundă la anumite probleme. Trebuie să vii cu un candidat care are capacitatea de a prelua aceste mesaje și a le pune corect, dar să meargă să ia partea de populație care consideră că nu e demn să fii român azi, sau vii cu altcineva opus lui Georgescu”, a declarat Miron Mitrea.