Mobilizare de amploare pe rețelele de socializare pentru noul protest față de anularea alegerilor prezidențiale. Românii din țară și din diaspora sunt în drum spre Piața Victoriei pentru a continua lupta pentru dreptate.

“Suntem in judetul Prahova si strangem semnaturi pentru dl Calin Georgescu. Este increddibil cate de multi oameni vin catre noi, cat de multi oameni il sustin. Efectiv s-a facut coada de sustinatori cred ca de o ora. Am strans cateva sute de semnaturii. Romanii il sustin pe Calin Georgescu si il vor si l-au ales deja presedintele Romaniei”, spune o romanca.

“Trebuie sa ne strangem in numar cat mai mare in fata Guvernului, in Piata Victoriei, sa ne spuna si noua Guvernul de ce au asa mare dusmanie pe tara noastra si pe poporul roman. Cei mai mari dusmani ai nostri sunt cei care ne conduc. Ei fac cel mai mare rau poporului nostru”, spune alt roman.

