Dacă nu consumi semințele de in în mod corect, este posibil să nu beneficiezi de toți nutrienții lor și să ai probleme digestive. În plus, consumul de semințe întregi de in poate provoca disconfort digestiv sau blocaje. Din păcate, poate duce și la o posibilă obstrucție intestinală, în special la persoanele cu tulburări digestive subiacente.

Modul corect de a consuma semințele de in este să le prăjești bine și să le măcini. Nu le consuma niciodată crude și întregi. Acestea rămân nedigerate. În plus, lipsa prăjirii mai are ca rezultat lipirea semințelor de pereții intestinelor.

Transformarea lor într-o pulbere fină permite organismului să absoarbă nutrienții mai eficient. Poți folosi o râșniță de cafea, un blender sau un robot de bucătărie pentru a le măcina. De asemenea, poți cumpăra făină din semințe de in de la magazin. Semințele de in se păstrează într-un recipient ermetic în frigider sau congelator pentru a preveni râncezirea lor.

Totuși, la fel ca orice aliment, și semințele de in au efecte secundare, dacă nu sunt consumate cu moderație. Printre cele mai comune se numără constipația și reacțiile alergice.