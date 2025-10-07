Continuă neregulile la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, acolo unde o bacterie a luat viața a șapte copii. Potrivit unor surse din interiorul unității medicale, materialele cu risc biologic nu sunt sigilate nici măcar acum, după verificările efectuate de autorități.

Mai multe poze cu gunoaie depozitate în mod necorespunzător au fost transmise pe adresa redacției VOX1. Materialul cu risc biologic nu este sigilat, deși un focar de infecție a luat viața a șapte copii în luna septembrie.

Surse din interiorul spitalului susțin că „zeama din pungile de gunoi se scurge pe scările ce duc spre ATI”.

Conducerea spitalului a refuzat să transmită un punct de vedere cu privire la această situație. Neoficial, a transmis că a început o nouă anchetă internă.

Între timp apar noi informații din anchetă. Bacteria Serratia marcescens, care a provocat focarul din secția de terapie intensivă, în urma căruia 7 copii au murit, a fost identificată și pe mâinile uneia dintre asistentele medicale.