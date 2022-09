Premierul Nicolae Ciucă a explicat că „o remaniere guvernamentală ar fi generat o stagnare a măsurilor pe care le luăm”.

„Dacă am fi avut probleme deosebite care să genereze o astfel de decizie, vă rog să aveţi încredere că o făceam fără nici cea mai mică reţinere. Activitatea la nivelul Guvernului – chiar poate cineva odată va face o statistică să vadă câte şedinţe de Guvern, câte activităţi au fost, care au fost problemele cu care ne-am confruntat şi care sunt activităţile specifice – a fost o dinamică a acestor activităţi prin care am considerat că orice înlocuire acum ar fi generat o stagnare a măsurilor pe care le luam”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, într-un interviu, la Antena 3.

Despre rotativa între partidele din coaliție, ce urmează să aibă loc în mai 2023, Nicolae Ciucă a explicat că va fi înlocuit de președintele PSD – Marcel Ciolacu.

„Este o decizie care s-a luat în momentul formării coaliţiei. Nu văd niciun fel de problemă în momentul de faţă. Am văzut aceste temeri şi întrebări. În tot ceea ce am discutat şi am agreat ne-am ţinut de cuvânt, am fost parteneri cât de poate de oneşti, vom continua să fim până la final, nu avem nici cea mai mică îndoială că se va întâmpla altfel”, a mai afirmat premierul.

Premierul nu a confirmat informațiile din spațiul public privind o eventuală preluare a șefiei Senatului. Nicolae Ciucă a insistat că preocuparea sa este în acest moment este activitatea de la Guvern.

„Chiar dacă mi se reproşează că, dom-le, nu apare la televizor, nu se duce la interviuri ş.a.m.d., am mai discutat cu presa şi la întâlnirile informale şi am spus şi atunci şi o spun şi acum, iacătă, şi public: cred că este foarte important să arătăm cetăţenilor ce facem, nu ce gândim. Sigur, este important şi ce gândim, dar cel mai important, din punctul meu de vedere, este să transpunem în practică, în măsuri concrete, şi să arătăm cetăţenilor că activitatea noastră este îndreptată într-o singură direcţie”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă este premierul României din 25 noiembrie 2021. Dintre miniștrii cu care a plecat la drum, doar trei au fost schimbați după ce au demisionat din funcție.

Primul care a plecat din Cabinetul Ciucă a fost liberalul Florin Roman. Acesta a demisionat pe 15 decembrie 2021 din funcția de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării după acuzațiile de plagiat și scandalul legat de studiile pe care nu le-a putut demonstra. În locul său a fost numit Sebastian Burduja, pe 3 mai 2022.

A urmat liberalul Dan Vîlceanu, care a demisionat de la conducerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pe 6 aprilie, la câteva zile de la demisia lui Florin Cîțu de la șefia PNL. În locul său a fost numit Marcel Boloș, la 3 mai 2022.

Adrian Chesnoiu (PSD) și-a dat demisia pe 23 iunie de la conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale după ce DNA a cerut urmărirea sa penală pentru abuz în serviciu pentru trucarea unor concursuri de angajare. A fost înlocuit de Petre Daea, la 8 iulie 2022.