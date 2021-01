Cristian Rizea a făcut noi dezvăluiri la Realitatea PLUS. De data aceasta, personajul principal a fost fostul candidat la Primăria Mangalia, afaceristul Mohammad Murad.

Cristian Rizea: Primul nume pe care vi-l dau, e cel pe care l-am precizat in volumul 1. Am vazut ca si dumneavoastra ati preluat. Ma refer la Mohammad Murad.

Anca Alexandrescu: Domnul Murad e mai mult roman acum, dansul a si vrut sa candideze la Primaria Mangalia si pare ca a deranjat jocurile prin aceasta candidatura. Pentru ca am vazut ca s-au pus acum pe el. Se fac o gramada de dosare, de anchete, dintr-o data domnul Murad a devenit inamic.

CR: Da, eu am spus-o… iar domnul Murad… Si astept o confruntare cu el chiar la voi la Realitatea PLUS. Chiar il rog sa facem o dezbatere,

Bogdan Muzgoci: Murad a avut o interventie la Realitatea PLUS, chiar eu am moderat-o, in care a negat absolut orice spuneati dumneavoastra.

CR: Da, da, dar eu nu vorbeam de masinile pe care si le lua. Eu ma duceam personal, fac aceasta dezvaluire. In 1990-1992, era o metoda folosita de numerosi italieni la noi in Romania. Luau masinile, cumparau masinile, isi inchiriau masini din Italia sau isi cumparau, le asigurau in Italia, Casco vorbesc. Veneau in Romania, masini de 20.000, 30.000, 40.000 de dolari la vremea aia ,deci anii ‘90….92-93. Le vindeau pe 5.000, 6.000 de dolari, pe niste bani. Ei se intorceau inapoi si-si luau banii de la asigurare, ca sa stiti. Iar Mohammad avea o retea…eu va zic ca … m-am implicat in asa ceva. Italienii ma cunosteau pe mine, eu m-am dus la el cand intorcea burgerii in spate la Springtime, adica el cu frati-su erau acolo. Ei faceau burgerii atunci, nu aveau angajati. Ei au ridicat Springtime-ul ala.

A.A: Nu cunosc aceste detalii, dar ce vreau sa spun e ca Mohammad Murad e unul dintre cei mai mari investitori in Romania.

CR: Nu a facut pentru el. El e un om al sistemului. El e folosit…

AA: Ai dovezi?

CR: Da, am dovezi si le veti vedea pe toate in volumul doi. Vorbim de spalare de bani. Hai sa-l intrebam public cu ce bani a finantat, cine l-a pus sa finanteze cele 3 hoteluri de la Olimp. Odata erau perlele litoralului romanesc, ajunse in ruina.

AA: Eu n-am ajuns pe litoralul romanesc, dar fotografiile de pe retelele de socializare arata ca a facut acolo o investitie extrem de frumoasa. Arata acele hoteluri cum aratau odata, poate chiar mai frumoase.

CR: Fata nevazuta a acestor lucruri. Eu pot sa-ti marturisesc ca inca vorbesc cu niste oameni din acest sistem, dar patrioti. Nu pot sa zic ca-s sistem, ca ar insemna sa fac si ei abuzuri, dar si ei sunt parte din securitatea nationala. Sunt oameni din esalonul 2 si 3, oameni care au reactionat la ce am spus si oameni care-mi transmit mesaje in continuare si pot sa-ti dezvalui acum tie si telespectatorilor Realitatea PLUS ca acest Mohammad Murad a preluat aceasta investitie nu pentru ca a vrut el. Ca a fost ordin de la Sistemul care l-a protejat atatia ani de zile sa spele bani in Romania si a facut aceasta investitie cu un credit sindicalizat de la mai multe banci in valoare de 50 milioane de euro. Daca veti intra si institutiile statului vor dori sa se uite in contambilitatea acestei investitii, vor vedea ca pentru aceste investitii s-au folosit numai jumatate din acea suma acordata ca si credit, jumate s-au pierdut pe la Phoencia, in Bucuresti, pe la Mandaloun, restaurantul lui libanez si prin conturile din offshorurile sale ale acestui libanez parvenit in Romania. Si aflat permanent din anii studentiei sub pulpana sistemului.

CR: Murad n-a inteles un lucru. El a finantat din banii facuti in Romania si-i face de vreo 30 de ani. El venise la Grozavesti de pe vremea lui Ceausescu, schimba valuta. Dar eu l-am cunoscut in ’91-‘92 personal. Eu i-am adus masinile alea. Da, italienii imi aduceau masinile mie, imi puneam si eu 1.000 de dolari la fiecare masina si i le dadeam domnului Murad, care le punea pe container le urca si le ducea la Beirut, unde in Liban, chiar daca Interpolul te gasea cu masini furate, erai cumparator de buna credinta si erau legi in Liban ca ti-o lasa in custodie. Asta era de fapt smecheria, iar domnul Mohammad Murad, marele investititor in turism, isi lua 10.000, 15.000 la masina, ca baietii aia plateau. Deci da, revenind la intrebarea ta. Anca, eu cred ca Murad va avea soarta acelui cetatean chinez, acelui investitor chinez, pentru ca el a deranjat foarte mult. In primul rand a acceptat sa fie unealta sistemului. El a deranjat un inalt al Sistemului.

AA: Pe cine a deranjat? Ca e foarte important. Cine ia astfel de decizii? Cine hotaraste soarta unui om.

CR: Cetatenii Realitatea Plus sunt cetățeni cu coeficientul de inteligenta ridicat, stiu asta, aveti un public mai de dreapta, mai. Si stiu sa aprecieze. Omul acesta, acest cetatean libanez, si-a dorit primaria Constanta. Baietii i-au spus cu o luna inainte ca incepe inscrierea candidaturilor ca acolo nu se poate. De ce si-a dorit el primaria Constanta sau Mangalia? Nu v-ati intrebat niciodata?

AA: Pentru ca a investit acolo si doreste sa faca bine cum a facut si in zona de turism.

CR: Asta a fost asa. Pai sa para el bunul samaritean. De ce nu s-a dus la Agigea sau la Costinesti sau la Eforie? Pentru ca la Constanta si Mangalia sunt niste porturi pe care baiatul asta voia sa le foloseasca pentru trafic de arme, pentru organizatiile Hezbollah.

AA: Sunt niste afirmatii foarte grave! Avem nevoie de probe.

CR: Le stiu, am toate probele, le voi prezenta documente. Si fac o dezvaluire in premiera si vreau romanii sa fie atenti, le voi scana si le voi pune in paginile volumului 2 din Spovedania lui Rizea. Sunt informari, cele strict-secret nu le voi putea publica, dar celelalte care atesta faptul ca acest individ cetatean libanez si roman… Pentru ca are si cetatenie romana. In toti acesti 30 de ani, a finantat organizatii Hezbollah. Cum sa lasi un om ca asta sa gestioneze portul Mangalia?

AA: E extrem de grav, dar daca ar fi sa ma iau dupa afirmatiile tale, as intelege ca SRI, care are responsabilitati in acest sens – a inchis ochii.

BM: Poate nu tot SRI-ul. Poate doar cei care l-au protejat si care au si beneficiat de o saorma, un banut, o plasare de fonduri unde trebuie.

CR: Baietii astia de la SRI, care l-au promovat pe Murad. Deep State! Nu si-au dat seama. Sau nu stiu daca au realizat ca baiatul asta, cand au vazut de fapt ei, au fost atentionati din alta parte, Anca. Acolo Murad a depasit deja o alta bariera si nu mai vorbim de Romania, vorbim din punct de vedere ca el e intr-o tara membra NATO. Atentie mare!

Deci baiatul asta s-a jucat cu strategia nationala de aparare a Romaniei prin cele doua iesiri directe pe care voia sa le obtina una sau alta – ca nu putea sa fie primar in ambele municipii. El si-a dorit altceva, iar baietii astia ori nu si-au dat seama, ori au inchis ochii. Daca au inchis ochii sunt tradatori si ar trebui judecati de un parchet militar baietii astia de la SRI, care au inchis ochii la asa ceva. Culmea s-a depasit.

AA: Daca e asa, cum spui tu, nu putem sa nu ne uitam la cine a castigat primaria Constanta, un domn despre care se spune ca omul lui Gabriel Comănescu. Deci daca tu afirmi asta, inseamna ca acest control s-a dus intr-o alta zona.

CR: Eh, nu v-am spus niciodata dar mi-ati ridicat mingea la fileu. Un fost prieten de-al meu si unul intim de-al lui Traian Basescu si Vasile Blaga… O sa aflati multe in volumul doi. Am fost cu domnul Comănescu, am fost invitat de el in private jetul sau la Moscova. O sa va povestesc multe.

AA: La Moscova?

CR: Da, unde a castigat un contract de 200 milioane $ . Domnul Comănescu e un investitor mare pe zona aia cu platformele marine, e un tip destept, e un tip ingenious, a stiut sa fie foarte aproape de sistem. E foarte inteligent.

AA: Are legaturi si domnul Comanescu cu Deep State?