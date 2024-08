Duminică seara, la emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea PLUS, au fost făcute publice noi înregistrări între Dan Tocaci și Cătălin Hideg. Într-un dialog interceptat, Dan Tocaci – unul dintre pionii principali ai rețelei coldiste, vizibil agitat, menționează că intenționează să meargă la biserică pentru a se liniști după o dimineață tensionată.

Cătălin Hideg îl întreabă despre motivul supărării, iar Tocaci răspunde: „Am și eu problemele mele, cum le ai și tu!” Conversația se îndreaptă spre o problemă financiară, Dan Tocaci solicitând ajutorul lui Hideg cu suma de 2.000 de lei.

DAN TOCACI: Am înțeles.

CĂTĂLIN HIDEG: Tu ce faci?

DAN TOCACI: Oh, ce să fac? Mă duc până la o slujbă la biserică! Că să mă mai liniștesc puțin, că m-am enervat de dimineață iar.

CĂTĂLIN HIDEG: Cine te-a supărat așa tare?

DAN TOCACI: Am și eu problemele mele, cum le ai și tu! M-ai înțeles? Da!? Și că asta e. Întrebarea la tine, dacă se poate bine, nu se poate… că am o problemă la bancă. Ai cum să mă ajuți cu 2.000 de RON?

CĂTĂLIN HIDEG: Îh!

DAN TOCACI: Dacă ai bine, te iubesc și te slăvesc.

Culisele Statului Paralel. Noi înregistrări controversate între Dan Tocaci și Cătălin Hideg despre influența lui Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă

CĂTĂLIN HIDEG: Că nu știu unde că n-am, dar n-are cum să-ți intre imediat.

DAN TOCACI: Pe Revolut?

CĂTĂLIN HIDEG: Păi nu am pe Revolut bani.

DAN TOCACI: Ah!

CĂTĂLIN HIDEG: Stai că văd că vorbesc cu cineva sau dacă pot să îmi trimită niște bani pe Revolut.

DAN TOCACI: Odată cu…

CĂTĂLIN HIDEG: Trimite-mi o cerere de aia pe Revoult de 2.000 de lei ca să o am pregătită, să văd dacă este.

DAN TOCACI: Hm… Nu! În rest, la tine e frumos, cald, soare?

CĂTĂLIN HIDEG: Da, frate. Foarte frumos! Am ieșit un pic să mai fac curat prin curte. Am mai pregătit curtea pe aici, iarbă, pomi alea, grătarele! Am stropit, am udat, am mai făcut, mai pun niște flori și văd ce mai fac pe aici.

DAN TOCACI: Na, Doamne ajută! Mă duc la biserică la slujbă să mă rog.

CĂTĂLIN HIDEG: Bine, șefu!

DAN TOCACI: Hai că îți trimit acum! Mersi! Nu te supăra pe mine!

CĂTĂLIN HIDEG: Bine, bine!