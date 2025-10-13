Revoltă uriașă din partea primarilor liberali. Edilii se întorc împotriva lui Bolojan și pun tunurile pe premierul care i-a amenințat cu dosare penale. Primarii din țară critică lipsa de sprijin financiar pentru comunele mici și distribuirea preferențială a fondurilor către localități conduse de apropiați ai guvernării.

“Am ajuns de rasul curcilor. De ce nu mergeti sa incepeti prima data cu dvs, cu parlamentarii? De ce nu ne ducem sa ne gandim oare cu 200 de perlamentari cam cata economie s-ar face in Romania?

Cand erați președinte PNL Oradea, atunci era bine sa va dea Guvernul cu nemiluita. Atunci, dl prim-ministru, ati primit cu nemiluita ca sa va puteti finanta toate centurile ocolitoare pentru ca v-ati trimis oameni in functii cheie.

Nu stim unii dintre noi cum să ajungem la final de an și ne spuneți că trebuie să plătim amenzi? Eu nu plătesc amenda pentru că este nedreaptă. Ceea ce îmi cereți este o aberație”, a declarat Sorin Hognogi, primarul localității Spermezeu, județul Biștrița Năsăud.

“Ilie Bolojan, vorbeste un primar liberal. Lasa ipocrizia de-oparte! Creaza cadrul legal pentru dezvoltarea oraselor din Romania. De ce iti spun aceste lucruri, draga Ilie Bolojan? Am vazut ca si tu ai lua-o pe tobogan cum au luat-o si altii.

Daca aceste cladiri ar fi puse in libertate si ar fi predate primariilor, eu nu as avea nevoie bani de la tine sa supravietuiesc. M-as putea dezvolta si as putea sa imi atrag investitori.

Ilie Bolojan, am partii de schi in Cavnic – un domeniu schiabil unic in Romania, poate. Nu il pot dezvolta din cauza politicilor Guvernului Romaniei”, a transmis si Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic.

„Mai avem 20 de certificatede naștere, dar oricât de bine ai planifica să faci aceste achiziții nu poți să știi câți copii se vor naște într-un oraș, nu poți să știi de câte certificate ai nevoie, și nici nu poți să cumperi 100.000 de certificate ca să fie peste următorii 5 ani, că poate vine o ordonanță care ne interzice. Cumperi un stoc rezonabil pe baza experienței anterioare. Noi am rămas la 20 și ceva de certificate, până la 25 de certificate de naștere securizate. Dacă în următoarele câteva zile se nasc mai mult de 20 și ceva de copii, nu mai avem aceste certificate securizate să le dăm. Colega mea de la Starea Civilă semnalat acest lucru, iar colega mea directoarea Direcției Economice a spus că prin această ordinanță tipizatele de orice fel sunt interzise.

am primit o notificare de la unul dintre cele mai prestigioase licee din oraș că li s-a stricat centrala termică. Ele sunt vechi în tot orașul, crapă, am schimbat 12 în ultimele 11 luni. Am bugetat, am buget pentru centrală. Pot să o schimb mâine, dar nu mă lasă ordonanța. Pentru că nu am voie să fac reparații, eu fac achizițiile în primărie pentru reparațiile din școli, și nu am voie să fac această achiziție pentru centrală, deși am banii bugetați, am tot ce trebuie”, a spus primarul Slatinei, Mario DeMezzo.