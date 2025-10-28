După luni de speculații legate de Dragoș Anastasiu și rolul său de consilier, premierul Ilie Bolojan a anunțat oficial nominalizarea Oanei Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului.

Oana Gheorghiu îl înlocuiește pe Dragoș Anastasiu, care a demisionat în iulie în urma scandalului privind presupusa mită oferită unor reprezentanți ai ANAF. În luna august, premierul Ilie Bolojan a exercitat temporar atribuțiile de viceprim-ministru, după retragerea lui Anastasiu.

Șeful Guvernului a înaintat Administrației Prezidențiale propunerea de numire a Oanei Gheorghiu, mulțumindu-i acesteia „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Cofondatoare și co-președintă a Asociației „Dăruiește Viață”, ea s-a remarcat ca una dintre cele mai active și respectate voci din societatea civilă, dedicată dezvoltării de proiecte majore în domeniul sănătății.

Împreună cu Carmen Uscatu, a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, prin contribuția a peste 500.000 de persoane și 10.000 de companii. Realizarea sa principală rămâne spitalul pentru copii cu cancer și boli grave de la Marie Curie, primul de acest fel ridicat în România exclusiv din fonduri private.

Nominalizarea sa este văzută de premier ca un semnal clar privind „implicarea oamenilor care au demonstrat că pot face lucruri concrete pentru România” în procesul de reformă instituțională. Experiența sa în gestionarea de proiecte complexe și capacitatea de mobilizare a societății civile urmează să fie valorificate acum în cadrul Guvernului.