George Simion, liderul suveraniștilor, va transmite, la Realitatea Plus, un mesaj de susținere din partea partidului AUR pentru candidatul la Primăria Capitalei.

Articolul precedentUN DEPUTAT PSD ȘI-A DAT DEMISIA DIN PARLAMENT. ÎȘI ÎNCHEIE ACTIVITATEA PE 7 NOIEMBRIE
Articolul următorTHE TIMES: CATEDRALA NAȚIONALĂ, SIMBOLUL PUTERII ROMÂNIEI ORTODOXE. CUPOLA AURITĂ DOMINĂ BUCUREȘTIUL, LA TREI SECOLE DUPĂ BISERICA LUI PETRU CEL MARE
Realitatea de Iasi

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR