Sărbători de criză, anul acesta, la Iaşi. Primăria oraşului a căutat soluții pentru a nu cheltui prea mulţi bani pe decorațiuni și energie. Practic, oraşul va fi împodobit… pe jumătate. Dar tot nu-i va lipsi strălucirea. Decoraţiunile au început deja să fie montate.

Pentru a face economie, multe sunt… refolosite.

În Iaşi, străzile încep să se pregătească de Sărbători. Nu va fi însă fastul din anii trecuţi. Din cauza preţurilor la energie, doar o parte din oraș va fi împodobită. În plus, nici bugetul de anul acesta nu mai este la fel de mare. Tocmai din acest motiv, decoraţiuni mai vechi vor fi refolosite. “În acest an vom achiziţiona un număr mai mic de brazi pentru că am reuşit să salvăm de anul trecut aproximativ 200 de brazi. Vor mai fi achiziţionaţi 500 de brazi şi pe aceştia o să încercăm să îi replantăm”, a declarat Laurențiu Ivan, şef Servicii Publice Iași.

Refolosit va fi în acest an şi lemnul recoltat după toaletarea pomilor din oraş. S-au făcut 200 de astfel de cadre care vor fi ulterior îmbrăcate în cetina de brad, iar aceşti brăduţi vor împodobi ulterior oraşul. Alți 12 brazi mari, de 500 de euro bucata, vor fi cumpărați pentru a fi puși în fiecare cartier din oraș. Însă nu doar la brazi se va face economie. “De acord criza, criză, dar să nu fie totul un cimitir ne gândim și la generația celor care cresc astăzi deși e pandemie”, a declarat primarul Mihai Chirica. Dacă în anii trecuți bugetul pentru împodobirea orașului era de 500.000 de lei, anul acesta cheltuielile vor fi reduse la jumătate.

Sursa: Realitatea de Iasi