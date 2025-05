Ședință de lucru pentru transformarea Ordinului de Ministru 500/2022 în text de lege și încurajarea reprezentării sportivilor români în competiții

Marți, 13 mai, Comisia pentru Tineret și Sport a Camerei Deputaților a organizat și găzduit sub conducerea prof. univ. dr. Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președintele Comisiei, o sesiune de lucru dedicată dezbaterii prevederilor Ordinului de Ministru al Sportului 500/2022 și oportunității transformării acestuia în proiect de lege.

Ordinul nr. 500 din 23 iunie 2022 vizează aprobarea instrucțiunilor de stabilire a participării sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, într-o pondere de minimum 40% din totalul de sportivi participanți la competițiile sportive naționale oficiale ale sporturilor de echipă.

Președintele Comisiei, deputatul AUR Ciprian Paraschiv, a prezentat concluziile ședinței:

„Eduard Novak, fost ministru cu o inițiativă admirabilă și, în același timp, sportiv de etnie maghiară cu tricolorul românesc pe umeri la cel mai înalt nivel al performanței sportive, a fost prezent alături de noi în cadrul Comisiei și am putut analiza împreună efectele și beneficiile acestui proiect. Am fost deosebit de încântat să descopăr că toți membrii Comisiei au împărtășit obiectivul de a transforma acest Ordin în proiect legislativ. Și, personal, mi-am asumat ca acest lucru să capete concretețe până la jumătatea lunii iunie, în paralel cu proiectul de restructurare a Legii 4 care are, în viziunea mea, același orizont de timp, jumătatea lunii iunie. Tinerii sportivi români au nevoie de oportunități pentru desăvârșire și afirmare, suntem datori să le conferim contextul optim pentru a obține marea performanță sportivă în sporturile de echipă. Totodată, e imperios necesar să refacem premisele legăturii directe dintre comunitate și echipa sportivă care o reprezintă, dar și pe care o finanțează, în cele mai multe situații”

