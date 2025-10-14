Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a subliniat marți, la finalul Sfintei Liturghii de la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, puterea Sfintei Cuvioase Parascheva de a aduna popoarele ortodoxe într-un duh comun de rugăciune și credință.

„Indiferent de ce origine a fost ea, important este că Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune, este cinstită cu evlavie multă în Biserica Ortodoxă Greacă, în Biserica Bulgară, în Biserica Sârbă, fiind o chemare permanentă în rugăciune”, a spus Patriarhul Daniel.

Patriarhul a evidențiat și dragostea deosebită pe care românii o poartă Sfintei Parascheva, evlavie care s-a răspândit din Iași până în toate colțurile țării, inclusiv în Capitală.

„Evlavia poporului român față de Sfânta Parascheva este foarte mare, încât există peste 500 de biserici în Patriarhia Română închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Numai în municipiul București, capitala României, se află 25 de biserici care au unul dintre hramuri închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Un fapt nemaiîntâlnit în alte orașe, ca 25 de biserici aibă hramul unui Sfânt”, a menționat Preafericirea Sa.

Alături de Sfânta Parascheva, Patriarhul a amintit și de popularitatea Sfântului Nicolae în București, ambii fiind iubiți pentru darul lor al milosteniei.

„Prezența mâinii Sfântului Nicolae la București, timp de secole, a influențat evlavia poporului, încât 40 de biserici din oraș au hramul Sfântul Nicolae, fie primul, al doilea sau al treilea. Deci doi Sfinți populari, Sfântul Nicolae și Sfânta Parascheva. Aici e foarte important să reținem că ambii Sfinți au avut marele dar al milosteniei, al dărniciei. Sfânta Parascheva are în toată Arhiepiscopia Bucureștilor, un număr de 50 de biserici puse sub ocrotirea sa”, a spus Patriarhul Daniel.

Patriarhul a reamintit și un moment istoric care dovedește cât de adânc este respectul bucureștenilor pentru Sfânta Parascheva: anul 1944, când moaștele sale au fost aduse în Capitală.

„În data de 27 octombrie, de ziua Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse de la Samurcășești la Catedrala Patriarhală din București și puse spre închinare în pridvorul acestei catedrale istorice, socotindu-se că trei zile vor putea fi expuse la închinare.”

„Însă atât de mare a fost evlavia bucureștenilor în anul 1944, deci la sfârșitul războiului al doilea mondial, pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva, încât în loc de trei zile, au stat 17 zile! Și anume din 27 octombrie până în 13 noiembrie 1944”, a explicat Patriarhul României.

