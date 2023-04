Ridichile rosii: complex de vitamine, minerale si substante nutritive

Ridichea rosie contine piridoxina (vitamina B6), niacina (vitamina B3), acid folic (vitamina B9), riboflavina (vitamina B2), la care se adauga vitaminele A, C, E si K. Fierul, calciul, cuprul, magneziul, manganul si zincul sunt mineralele care isi fac loc in pulpa de un alb impecabil, alaturi de subtantele nutritive (proteine, carbodidrati, fibre) si electroliti (sodiu si potasiu).

Ridichile rosii scad riscul de cancer

Crocantele ridichi rosii contin substante active care pot reduce considerabil riscul de cancer la colon, la san sau ovarian. Ingredientul minune care previne cancerul este sulforafanul, un compus organic care stimuleaza productia unor enzime benefice. Acestea creeaza o bariera impotriva radicalilor liberi si inhiba imbolnavirea celulelor.

Ridichile rosii mentin sanatatea rinichilor si a ficatului

Conform studiilor realizate in ultimii ani, ridichile rosii au o actiune diuretica si contin substante care mentin sanatatea rinichilor si sunt excelente pentru tratarea anumitor probleme ale tractului urinar. De asemenea, ridichile rosii contribuie la detoxifierea ficatului si la prevenirea bolilor hepatice.

Ridichile rosii scad riscul bolilor cardiovasculare

Ridichile rosii scad riscul bolilor cardiovasculare deoarece combat colesterolul rau si curata sangele de impuritati. Astfel, poti preveni ateroscleroza si alte afectiuni grave asociate cu depunerea colesterolului pe vasele de sange si infundarea arterelor.

Ridichile rosii combat retentia apei in organism

O cura de cateva zile cu ridichi rosii te poate ajuta sa combati retentia apei in organism. Stii deja ca retinerea apei in tesuturi te face sa ai picioarele umflate si favorizeaza dezvoltarea celulitei. Responsabil pentru eliminarea surplusului de apa din organism este minunatul potasiu. Acesta regleaza nivelul sodiului si, daca este nevoie, contribuie la eliminarea excesului sau din organism.

Ridichile rosii te ajuta sa ai o piele frumoasa

Daca vrei sa ai o piele frumoasa, pregatita pentru a fi expusa din ce in ce mai mult la soare, consuma zilnic ridichi rosii in lunile de primavara. Bogate in antioxidanti, ridichile te ajuta sa ai o piele frumoasa si incetinesc aparitia primelor riduri.

Ridichile rosii te ajuta sa slabesti

Ti-ai propus sa slabesti rapid? Atunci consuma ridichi rosii. Fa-ti salate proaspete cu multe ridichi si legume sau rontaie dolofanele ridichi la gustarea dintre mese. Datorita continutului ridicat de fibre, dar si de apa, ridichile rosii de luna te pot ajuta sa slabesti, intrucat iti potolesc foamea fara sa-ti furnizeze o cantitate prea mare de calorii. De fapt, 100 de grame de ridichi rosii au doar 16 calorii, ceea ce inseamna ca poti consuma radacinoasa de primavara in ce cantitati doresti, fara sa-ti fie teama ca te ingrasi.

Contraindicaţii la administrarea ridichilor

Ridichile sunt contraindicate persoanelor care sufera de afectiuni digestive acute (gastrită, diaree, colită).