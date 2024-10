Extinderea plafonării adaosului comercial pentru produsele procesate în România este o măsură nejustificată și nu există un argument care să fundamenteze, consideră Federația Romalimenta.

„Aşa cum am arătat în repetate rânduri, intervenţia statului în piaţă este, uneori, un rău necesar, cu condiţia ca ea să aibă un caracter excepţional şi limitat în timp şi ca arie, ceea ce nu este cazul acum: ce s-a dorit pentru 3 luni a ajuns deja la un an şi jumătate, iar de la 14 produse ajungem la toate, şi fără niciun termen! Considerăm, şi o spunem din nou, că măsura este nejustificată şi extrem de păgubitoare, nu există niciun argument viabil care să o fundamenteze, astfel încât cerem reintrarea în normalul economiei de piaţă – cel mai bun mecanism cunoscut până în prezent de reglare a producţiei, stocurilor, preţurilor, de răsplătire a eficienţei şi corectitudinii, în beneficiul atât al producătorilor, cât şi al consumatorilor”, se arată într-un comunicat al Federaţiei.

Federația spune că statul trebuie să regleze tensiunile existente în piață, dar aceste măsuri trebuie aplicate pe un termen limitat.

„Federaţia Romalimenta a înţeles imperativul verii 2023 – calmarea inflaţiei alimentare şi atenuarea efectelor ei asupra populaţiei, participând activ la finisarea mecanismelor instituite prin OUG 67 si abţinându-se de la orice comentarii contestatare, indiferent de canalul de comunicare.

Suntem conştienţi că există situaţii excepţionale când, in extremis, se impune ca statul să regleze înţelept tensiuni extreme din piaţă şi, ca atare, am înţeles cu toţii că, timp de 3 luni, putem suporta decent constrângerile OUG 67. Între timp, însă, am asistat la prelungirea şi extinderea măsurilor, iar acum se vorbeşte apăsat despre generalizarea şi, practic, eternizarea plafonării, încât ne întrebăm dacă în Constituţie mai e scris că avem economie liberă de piaţă?”, se precizează în comunicatul Federaţiei.

Plafonarea adaosului comercial, motiv de dispută

Mai mult, Federaţia patronală din industria alimentară subliniază că o astfel nu a fost aplicată de niciun stat UE, deşi toate s-au confruntat cu creşteri de preţuri în acest sector.

„Dacă, totuşi, plafonarea adaosurilor comerciale este o măsură bună, care nu dăunează nimănui şi face bine tuturor, ne întrebăm: De ce niciun alt stat UE nu a aplicat-o, deşi toate au trecut prin inflaţia alimentară? De ce nu o aplică statul în propriile companii, cele energetice, de exemplu?

De ce nu o facem universală, şi în chimie, construcţii, bănci, servicii etc? În concluzie, cerem reintrarea pe traseul normal al economiei de piaţă, pentru că, deşi într-un mediu confuz şi tensionat, nu suntem în stare de război şi, de altfel, nici măcar Ucraina nu se gândeşte la asemenea intervenţii!„, se mai arată în finalul comunicatului.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat săptămâna trecută că toate produsele procesate în România vor beneficia de plafonarea adaosului comercial.

„În prezent, mai avem o discuţie cu retailerii şi cu procesatorii şi probabil în perioada următoare va fi lansat proiectul în dezbatere publică şi ulterior va fi aprobat în Guvern. Nu pot să vă dau un termen exact pentru că trebuie să stea în transparenţă. Sunt anumite proceduri legale, trebuie să luăm aviz de la Consiliul Legislativ, sunt foarte multe avize care trebuie luate pe această ordonanţă. Trebuie să treacă pe la toate ministerele: Ministerul de Finanţe, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei. Nu pot să vă spun că în data de… Vorbim despre zeci de mii de produse într-adevăr, despre toate produsele procesate în România”, a declarat ministrul Agriculturii.