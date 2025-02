Liderul suveraniștilor români este singurul politician de la noi din țară care stă la masa celor care contează. George Simion este invitat la Conservative Political Action Conference (CPAC), cea mai mare conferinţă a liderilor conservatori din lume.

George Simion face parte dintr-o delegaţie a Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), în calitate de vicepreşedinte, și a avut întrevederi cu personalităţi precum strategul Steve Bannon, diplomatul american Richard Grenell, Eduardo Bolsonaro, membru al Camerei Deputaţilor din Brazilia, şi Nigel Farage, membru al Parlamentului din Regatul Unit.

„Poporul român așteaptă vești despre ce se mai întâmplă despre lovitura de stat. Mă întreabă mulți oameni de aici dacă vor fi arestați de armată dacă ajung la București și dacă Statul Paralel a dat o lovitură. Le mai spun că a venit discursul lui JD Vance de la München ca un pansament pentru noi românii, care am crezut niște propagandiști cumpărați ca să mintă.

Va veni și Elon Musk aici la convenție. Americani fac un jurământ pentru steag. Cântă imnul și țin o rugăciune. Dacă am fi făcut și noi, AUR, așa ceva, ne-ar fi catalogat fasciști. Eu împreună cu Sorin Muncaciu am fost așezați cu Matt Schlap cu Richard Grennel și fiul fostului președinte al Brazilie și alte personalități.

Suntem respectați ca români de mișcarea conservatoare din SUA

Rihcard Grrenell e dezamăgit că niște politruci de la noi l-au acuzat de presiuni făcute de el asupra frațiolor Tate sau ale alegerilor. Este în Top 5 în trupa președintelui Trump. Înainte a fost în Venezuela, unde a adus 6 americani acasă, a fost ambasador în Germania și mediator între Kosovo și Serbia. Sperăm să înțeleagă conducătorii din România că este nevoie de reluarea Turului 2. Nu e nevoie de atâtea demersuri pentru ca cei din CCR să dea o erată și să revenim la Turul 2. Mâine va fi și discursul Donald Trump, vom avea apariții la multe posturi TV, vom explica pentru americani ce este cu suveranismul din România. Lupta pe care au dus-o americanii ca Trump să ajungă la putere trebuie replicată și în România, dar și în Europa. Am văzut cum Macron blochează valul MAGA să vină în Europa. Unii care plângă acum, or să plângă și mai mult și or să stea în casă. Cash Pattel est apropiatul lui Richard Grenell.

Șoșoacă a venit cu bilet de 30 de dolari la convenție

Lumea a aplaudat, în semn de solidaritate pentru mișcarea de eliberare din România atunci când JD Vance a criticat anularea alegerilor. Am mai văzut grupuri de oameni care încercau să ajungă la oficialii SUA, cum sunt sud-coreenei, care se confruntă cu o lovitură de stat. Este și doamna Șoșoacă, dar și români de rând care fac parte din partidul de l guvernământ. Șoșoacă a cumpărat bilet, nu e scump, costă cam 30 de dolari. Pe mine m-ar bucura ca Șoșoacă să nu candideze ca să fragmenteze voturile suveraniștilor. Avem nevoie de un plan B pentru ca domnul Georgescu să candideze. Din partea AUR nu va candida nimeni, avem vot unanim pentru Călin Georgescu. Dacă Ciolacu nu pleacă de la guvern până pe 1 martie, va avea mulți oameni în stradă.

Văd o administrație Trump care nu va ceda în fața lui Zelenski, Macron sau Von Der Leyen

Trump a cerut insistent ca NATO să fie funcțională și să nu ajungem în situația de război efectiv. E cazul ca Trump să-și impună punctul de vedere. E greu să rescriem tratatele internaționale. După al Doilea Război Mondial lucrurile au funcționat în acest scenariu, iar Trump așa vrea să se continue.

Sper ca mișcarea MAGA să se extindă în toată Europa, prin Make Europe Great Again. Cred că CDU va fi la egalitatea cu AFD, în Germania. Vrem să vedem guverne suveraniste la nivelul UE, orientate către prosperitatea cetățeanului. Alocăm prea mulți bani funcționarilor de la Bruxelles. Să ne lase să avem egalitate de șanse într-o Europă a națiunilor. Au fost niște reprezentanți din partea ambasadei României în SUA, au participat la convenție, la ultimele nu am văzut. Sâmbătă voi fi la discursul lui Donald Trump, nu voi fi în România la strângerea de semnături. De când am plecat din țară s-au mai găsit două avioane care au zburat cu banii de la Nordis. O să plece și el precum Iohannis, cu coada între picioare. Dacă pleacă acum, probabil pedeapsa nu va fi atât de mare. Nu e miză să cadă guvernul în iunie, ci acum, ca să avem pate de alegeri libere. Dacă el e tot în fruntea guvernului, vor încerca să fraudeze alegerile.

Cred că Bolojan s-a dus la Macron, dar nu cred că reprezintă pe cineva din statul român. L-a chemat pe domnul David pentru că vrea să scoată istoria românilor din curiculă. N-am putut, e dictatură în Parlament. Dar pregătim surprize de aici din Statele Unite.

La fel cum George Soros a suferit o înfrângere în SUA, așa se va întâmpla și în România și Europa. Suntem parteneri, nu slugi!”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.