„La Luțca, pe podul de pe DJ 207A, am finalizat unul dintre cele mai importante proiecte ale acestui an. Lucrarea a fost extrem de complexă. Știu că închiderea circulației pe pod a forțat mulți participanți la trafic să schimbe ruta pentru a ajunge de partea cealaltă a râului Siret, dar acum avem bucuria rezolvării unei probleme extrem de importante din infrastructura rutieră nemțeană și toată lumea este mulțumită. Zilele trecute a fost făcut testul de rezistență pe podul de la Luțca și avem garanția că rezistă unei greutăți de 340 de tone, dispusă după o anumită schemă de încărcare, dar, analizând practic, niciodată nu se va putea găsi pe el o asemenea încărcătură. Măsurătorile, realizate sub acțiunea sarcinilor statice și dinamice, au dus la concluzia că podul și structura consolidată în ansamblu, prin folosirea fibrelor de carbon și a materialelor speciale, au avut un comportament normal și acest obiectiv reabilitat de către Consiliul Județean Neamț poate fi folosit în condiții de siguranță“, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.