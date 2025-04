Gafă după gafă! După autodenunț, suveranistul vopsit Victor Ponta, care visează cu încrâncenare să ajungă președintele României, s-a detonat singur. Și nu oricum, ci în direct, în cadrul unei emisiuni TV. Ponta a recunoscut, astfel, că a povestit despre controversata decizie luată privind inundațiile din 2014, știind că fosta sa consilieră, jurnalista Realitatea PLUS Anca Alexandrescu, urma să dezbată cest subiect în emisiunea sa.

Pisicuțul – așa cum îi spunea Traian Băsescu – s-a autodenunțat de frica Ancăi Alexandrescu. Totul, în direct, într-o emisiune televizată.

“Da, știam că se pregătește acest subiect, chiar de la fosta mea consilieră, doamna Alexandrescu. Și am vrut să ies și să spun. Aici nu consider că am făcut o greșeală, ci ceea ce un lider trebuie să facă în moment de criză: să salveze vieți omenești”, a spus Ponta, referinduse la declarațiile sale legate de decizia luată în timpul inundațiilor din 2014, când a pus siguranța Belgradului, capitala Serbiei, mai presus decât cea a cetățenilor români.