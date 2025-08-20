Ilie Bolojan va merge în prima sa vizită de lucru în Republica Moldova în calitate de prim-ministru al României, sâmbătă, 23 august, când va participa la o serie de activități alături de omologul său, Dorin Recean.

Conform unui comunicat al Guvernului României, discuțiile dintre cei doi premieri se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună.

În plus, premierul Ilie Bolojan va reconfirma sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.